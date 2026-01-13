Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 08:46

Купите 300 г горбуши горячего копчения: с этим салатом все забудут о мимозе и шубе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если хочется удивить гостей и поставить на стол что-то новое, этот слоеный салат с копченой горбушей — идеальный вариант. Он получается насыщенным, ароматным и очень гармоничным по вкусу. Копченая рыба задает характер, обжаренные овощи добавляют мягкость. Проверено: классические салаты в этот раз остаются без внимания.

Ингредиенты: горбуша горячего копчения — около 300 г, лук — 2 шт., морковь — 1–2 шт., растительное масло — для жарки, яйца — 4 шт., майонез — по вкусу, соль — по необходимости, листовой салат — для подачи (по желанию).

Приготовление: лук нарезаем полукольцами или мелким кубиком, морковь натираем на крупной терке. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости и легкой золотистости, при необходимости слегка подсаливаем и полностью остужаем. Яйца отвариваем вкрутую, очищаем и натираем на терке. Горбушу разбираем на небольшие кусочки, при необходимости удаляем кожу и кости. Салат собираем слоями, каждый слой слегка смазывая майонезом: сначала обжаренные овощи, затем копченая рыба, сверху — тертые яйца. Слои можно повторить, если позволяет форма. Верх украшаем по желанию и подаем на листьях салата.

Ранее мы делились рецептом оливье с красной рыбкой. Да, он совсем другой, но обалденно вкусный.

Проверено редакцией
Читайте также
Больше не испытываю перед матерью чувство вины — о чем стоит запомнить после 40: многие занимаются попустительством
Общество
Больше не испытываю перед матерью чувство вины — о чем стоит запомнить после 40: многие занимаются попустительством
Овсянка, которую съедят до последней ложки: ароматный завтрак с арахисовой пастой за 20 минут!
Общество
Овсянка, которую съедят до последней ложки: ароматный завтрак с арахисовой пастой за 20 минут!
Яркий сэндвич, с которым вы полюбите свеклу: сладкий, с хрустящей корочкой и двумя сырами — готовлю на завтрак или перекус
Общество
Яркий сэндвич, с которым вы полюбите свеклу: сладкий, с хрустящей корочкой и двумя сырами — готовлю на завтрак или перекус
Салат на каждый день из 3 ингредиентов: элементарный рецепт, который скрасит любой ужин
Общество
Салат на каждый день из 3 ингредиентов: элементарный рецепт, который скрасит любой ужин
На Рождество будет «Лакшери-мимоза»: роскошная версия легендарного салата для особого стола
Общество
На Рождество будет «Лакшери-мимоза»: роскошная версия легендарного салата для особого стола
салаты
мимоза
горбуша
рыба
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа страна, в которую Усольцевы могли бежать через Монголию
В Конгрессе США решили защитить Гренландию от амбиций Трампа
Наступление ВС РФ в Донбассе 13 января: обстановка у Славянска, Краматорска
В России призвали запретить неоязыческие практики под видом православия
Пленный боец ВСУ раскрыл детали провальной пиар-акции в Красноармейске
Обнаружено еще одно важное предсказание Жириновского
«Чтобы никто не доставал»: Бабкина раскрыла, как провела новогодний отпуск
«Этого ли хотят британцы?»: в Европе забили тревогу из-за ракет для ВСУ
«Подрывает»: во Франции встревожены действиями Германии
Елки и украшения возглавили список возвратов на маркетплейсах
Вкусный рецепт для старого Нового года: баклажаны с тофу на сковороде
Десерт-мечта: чизкейк на вареной сгущенке — готов без выпечки, тает во рту
Садальский впервые вышел на связь после сложной операции
Мужчина сломал позвоночник после катания на тюбинге
Названы 13 худших смартфонов всех времен
Наследственное дело открыли в Москве после смерти Алентовой
В России могут улучшить поиск людей через МВД
ОАК объявила о кадровых перестановках на ключевых авиационных направлениях
Смерть новорожденных в российском роддоме привлекла внимание силовиков
Еврокомиссия «объявила войну» Маску из-за одной технологии
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.