Купите 300 г горбуши горячего копчения: с этим салатом все забудут о мимозе и шубе

Купите 300 г горбуши горячего копчения: с этим салатом все забудут о мимозе и шубе

Если хочется удивить гостей и поставить на стол что-то новое, этот слоеный салат с копченой горбушей — идеальный вариант. Он получается насыщенным, ароматным и очень гармоничным по вкусу. Копченая рыба задает характер, обжаренные овощи добавляют мягкость. Проверено: классические салаты в этот раз остаются без внимания.

Ингредиенты: горбуша горячего копчения — около 300 г, лук — 2 шт., морковь — 1–2 шт., растительное масло — для жарки, яйца — 4 шт., майонез — по вкусу, соль — по необходимости, листовой салат — для подачи (по желанию).

Приготовление: лук нарезаем полукольцами или мелким кубиком, морковь натираем на крупной терке. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости и легкой золотистости, при необходимости слегка подсаливаем и полностью остужаем. Яйца отвариваем вкрутую, очищаем и натираем на терке. Горбушу разбираем на небольшие кусочки, при необходимости удаляем кожу и кости. Салат собираем слоями, каждый слой слегка смазывая майонезом: сначала обжаренные овощи, затем копченая рыба, сверху — тертые яйца. Слои можно повторить, если позволяет форма. Верх украшаем по желанию и подаем на листьях салата.

Ранее мы делились рецептом оливье с красной рыбкой. Да, он совсем другой, но обалденно вкусный.