22 января 2026 в 14:57

В МИД России высказались об обстановке в Иране

Захарова: Россия с удовлетворением отмечает нормализацию обстановки в Иране

Москва фиксирует нормализацию обстановки в Иране, сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, внешнеполитическое ведомство советует россиянам, находящимся в Иране, придерживаться разумных мер предосторожности и отложить поездки в страну до полной нормализации.

Мы с удовлетворением отмечаем продолжающуюся нормализацию обстановки в Иране после инспирированных извне беспорядков и акций неповиновения, которые, фиксировались в первые дни нового года, — отметила она.

Ранее старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин заявил, что американская политика в отношении Ирана стала гораздо жестче за время президентства Дональда Трампа. По его словам, действия Вашингтона в отношении Тегерана приобрели более воинственный характер.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил Иран о готовности применить силу небывалого масштаба в случае военного нападения со стороны Тегерана. Он подчеркнул, что любая агрессия будет иметь необратимые последствия для самого Ирана.

