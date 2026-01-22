Мединский напомнил Дании о неспособности защитить Гренландию Мединский: Дания не смогла защитить себя и Гренландию во Второй мировой войне

Дания не смогла обеспечить оборону ни собственной территории, ни Гренландии в годы Второй мировой войны, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своем Telegram-канале. По его словам, «героическая» оборона стоила стране лишь 36 убитых и раненых, в то время как потери немецкого корпуса составили около 20 человек.

По сути, конечно, верно. Но реальная история Второй мировой еще более издевательски-беспощадна по отношению к славным потомкам викингов, — написал Мединский.

Он привел конкретные хронологические детали вторжения немецких войск 9 апреля 1940 года. Политик отметил, что датская армия капитулировала спустя немногим более двух часов после начала операции.

Кроме того, Мединский указал на факт участия тысяч датчан на стороне нацистской Германии. Он напомнил, что многие из них погибли в 1942 году в Демянском котле под Старой Руссой.

Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что только США смогут защитить Гренландию. Он добавил, что с уважением относится к ее народу, а также Дании, и напомнил, что Штаты создали базы на острове и воевали за королевство во Второй мировой войне.