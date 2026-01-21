Горячее без картошки: готовим бигус — сытный ужин из мяса и капусты

Горячее без картошки: готовим бигус — сытный ужин из мяса и капусты

Бигус — идеальное решение для сытного семейного ужина или приготовления еды на несколько дней вперед. При запекании в духовке все ингредиенты томятся равномерно, создавая глубокую гармонию вкусов.

Это блюдо доказывает, что сытное горячее на ужин можно приготовить из мяса и капусты, без картошки! Вкус получается насыщенным, сбалансированным и очень ароматным.

Для приготовления понадобятся: 500–600 г свинины или куриного бедра (нарезать кубиками), 1 небольшой кочан капусты (нашинковать), 1–2 моркови (натереть), 1–2 луковицы (нарезать полукольцами), 1 болгарский перец (нарезать соломкой), 2–3 ст. л. томатной пасты, 2–3 зубчика чеснока, лавровый лист, соль, перец, паприка, растительное масло для жарки.

Рецепт: разогрейте духовку до 180 градусов. В сковороде обжарьте мясо до румяной корочки, посолите и поперчите, переложите в глубокую форму. В той же сковороде обжарьте лук, морковь и перец до мягкости, добавьте томатную пасту, пассеруйте 2 минуты. К мясу выложите обжаренные овощи и нашинкованную капусту. Посыпьте специями, добавьте лавровый лист и раздавленный чеснок. Влейте горячую воду так, чтобы она почти покрывала содержимое. Накройте фольгой и отправьте в разогретую духовку на 1,5–2 часа.

Ранее стало известно, как приготовить капустную запеканку с фаршем.