Внук де Голля призвал последовать примеру его деда, чтобы сохранить Францию Пьер де Голль призвал Францию разорвать связи с НАТО и восстановить Антанту с РФ

Франции следует разорвать все связи с НАТО и восстановить Антанту с Россией для обретения подлинного суверенитета, заявил внук экс-президента Франции Шарля де Голля и президент фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль на своей странице в соцсети X. По его словам, Париж должен выйти из объединенного командования Альянса, как это сделал его дед в 1966 году.

Стремление США контролировать мир сильнее, чем когда-либо. Франция должна восстановить свой суверенитет через строительство Европы Наций, присоединение к многополярному миру, восстановление Антанты с Россией и выход из объединенного командования НАТО, как это сделал Шарль де Голль в 1966 году, — написал он.

Антанта (от франц. Entente cordiale — «сердечное согласие») — военно-политический блок, известный как Тройственное согласие. Он сложился в 1904-1907 годах между Российской империей, Великобританией и Францией для противодействия коалиции Центральных держав.

В ходе Первой мировой войны к Антанте присоединились более 20 стран, включая США и Японию. После революции 1917 года некоторые участники этого альянса приняли участие в иностранной интервенции на территории бывшей Российской империи.

Генерал Шарль де Голль, занимавший должность президента Франции в 1959-1969 годах, вывел страну из военных структур НАТО в 1966 году. Он преследовал цель возродить Францию в качестве независимой державы, самостоятельно определяющей свою судьбу.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон покинул Давос, где проходит Всемирный экономический форум, не сумев встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом. По данным источников, французскому лидеру так и не удалось договориться о встрече тет-а-тет.