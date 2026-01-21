В США узнали, чем для Макрона закончился форум в Давосе

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул Давос, где проходит Всемирный экономический форум, сообщает американская газета Politico. При этом, по данным источников, французскому лидеру так и не удалось договориться о встрече тет-а-тет с американским коллегой Дональдом Трампом.

Макрон покинул Давос во вторник, так и не договорившись о тет-а-тете, несмотря на то что он пригласил Трампа в Париж, — говорится в публикации.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз предположил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от поездки в Давос из-за отсутствия интереса к его персоне. По его словам, украинскому лидеру «советовали» не посещать мероприятие, поскольку никто из ключевых участников, включая Трампа, не выразил желания с ним видеться.

Как считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, «трусливые европейские петушки» в рамках форума в Давосе будут убеждать Трампа принять полную опеку над Гренландией. При этом, по его словам, американского лидера будут уговаривать оставить остров в формальной собственности Дании.