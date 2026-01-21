Ирландский журналист раскрыл, как Зеленского унизили в Давосе Журналист Боуз: Зеленский не посетил форум в Давосе, потому что его там не ждали

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе из-за отсутствия интереса к его персоне, заявил на своей странице в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз со ссылкой на свои источники. По его информации, украинскому политику «советовали» не посещать мероприятие, поскольку никто из ключевых участников, включая президента США Дональда Трампа, не выразил желания с ним видеться.

Зеленскому «советовали» не посещать форум в Давосе <...>. В действительности, как мне говорят источники, никто не хотел с ним встречаться, включая президента Трампа, — уточнил журналист.

Ранее сообщалось, что Зеленский мог бы прибыть в Давос, если бы была организована его встреча с Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины. Однако она не была запланирована. Отмечалось также, что выступление Зеленского на форуме было отменено, хотя позднее украинские источники отрицали сам факт его планирования.

До этого стало известно, что переговоры российской стороны с американскими коллегами в Давосе проходят в позитивном русле. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на полях Всемирного экономического форума.