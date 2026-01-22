Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 14:55

В МО рассказали о ежедневных подвигах командира саперов с позывным Калаш

МО: саперы «Севера» ежедневно очищают дороги для российских бойцов под Харьковом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Военные инженеры 44-го армейского корпуса группировки «Север» под руководством командира с позывным Калаш ежедневно проводят разминирование и инженерную разведку логистических путей на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны. Их работа обеспечивает безопасное перемещение войск и бесперебойное снабжение на линии боевого соприкосновения.

По словам командира, он на собственном опыте знает все опасности этой работы – он пережил подрыв на мине и после лечения вернулся в строй. За проявленное мужество и высокий профессионализм он отмечен ведомственными наградами – медалями «Участник специальной военной операции» и «За разминирование».

В Минобороны отметили, что работа саперов сопряжена с постоянным риском из-за минно-взрывных устройств и инженерных «сюрпризов», активно применяемых противником. При выполнении задач военные инженеры используют современные образцы специальной техники и вооружения. Их ежедневный труд вносит значительный вклад в выполнение общих боевых задач.

Ранее сообщалось, что стрелок-помощник гранатометчика сержант Айаал Федоров в составе штурмовой группы атаковал укрепленную позицию ВСУ. В ходе боя он скрытно зашел во фланг обороны противника и помог сослуживцам захватить опорный пункт, уничтожив двух бойцов. Это дало возможность основной группе стремительно продвинуться и занять объект.

