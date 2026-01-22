Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 14:54

Полиция Петербурга задержала мужчину после кражи 1 млн рублей в баре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурга полиция задержала 48-летнего мужчину по подозрению в краже 1 млн рублей у 43-летнего посетителя бара, пишет «Петербург2» со ссылкой на МВД России. Преступление произошло в заведении на Невском проспекте.

По данным следствия, потерпевший оставил свою куртку, в кармане которой находилась крупная сумма, на вешалке в баре. Предполагается, что, пока мужчина отдыхал, задержанный незаметно вытащил деньги и скрылся.

Подозреваемого удалось задержать спустя чуть больше недели на проспекте Королева. Как выяснилось, у мужчины, проживающего в Приморского районе, нет постоянного места работы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Ранее в Москве на Квесисской улице неизвестный в маске ограбил магазин техники, похитив 51 iPhone. Злоумышленник около 10 минут находился у входа, после чего выбил стеклянную дверь ногой. Сама кража заняла не более двух минут.

кражи
Санкт-Петербург
преступления
регионы
