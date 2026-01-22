Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 14:48

В Раде призвали отстранить Зеленского от власти из-за отказа США

Нардеп Дубинский предложил отстранить Зеленского за отказ войти в Совет мира

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президента Украины Владимира Зеленского следует отстранить от власти из-за отказа войти в Совет мира американского лидера Дональда Трампа, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. По его мнению, позиция украинского лидера свидетельствует о неспособности к диалогу и участию в мирных инициативах.

Отстранение Зеленского от власти — единственный путь к миру, — написал Дубинский.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru заявил, что отказ президента Украины от участия в Совете мира по Газе из-за приглашения туда России используется как повод для прекращения диалога с Москвой. По его словам, украинский политик не решается обсудить этот вопрос напрямую с главой Белого дома.

До этого Зеленский заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта не зашли в тупик. По его словам, работа над соответствующими документами активно продолжается, а контакты с представителями США поддерживаются на регулярной основе.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Украина
США
Александр Дубинский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как девелоперу защитить проект от инфляции и колебаний рынка
Адвокат раскрыл, как распознать мошенников по объявлению о продаже авто
Brain Rot: как мусорный контент вызывает «гниение» мозга и крадет время
Водитель иномарки внезапно умер за рулем во время движения
Врач раскрыл, с какого возраста необходимо регулярно делать чекап организма
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
«Видишь собственное лицо»: Смертин о своем увлечении бегом
Россия обжалует санкции IIHF против отечественных хоккеистов
Это блюдо едят в «голубых зонах» — мой обед для активного долголетия!
«Мы-то с вами знаем»: Захарова раскрыла, на что уйдет кредит ЕС для Украины
Треш-стример Чехов спровоцировал скандал на Филиппинах
Двигатель самолета с 338 пассажирами отказал при попытке взлета
В Японии реактор крупной АЭС остановил работу спустя день после перезапуска
Школьник подмешал химикат в напиток одноклассникам в Татарстане
Что такое Совет мира? Идея Трампа, заменит ли ООН, роль России
Вавринка установил новый рекорд на турнирах «Большого шлема»
Засолка сала с кориандром: редкий рецепт для истинных гурманов
Врач опровергла миф о вреде белого хлеба
Появилась информация, на чем ездит по Москве президент Палестины
«Полный доступ»: Трамп раскрыл амбициозные планы на Гренландию
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января
Россия

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.