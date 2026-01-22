В Раде призвали отстранить Зеленского от власти из-за отказа США Нардеп Дубинский предложил отстранить Зеленского за отказ войти в Совет мира

Президента Украины Владимира Зеленского следует отстранить от власти из-за отказа войти в Совет мира американского лидера Дональда Трампа, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. По его мнению, позиция украинского лидера свидетельствует о неспособности к диалогу и участию в мирных инициативах.

Отстранение Зеленского от власти — единственный путь к миру, — написал Дубинский.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru заявил, что отказ президента Украины от участия в Совете мира по Газе из-за приглашения туда России используется как повод для прекращения диалога с Москвой. По его словам, украинский политик не решается обсудить этот вопрос напрямую с главой Белого дома.

До этого Зеленский заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта не зашли в тупик. По его словам, работа над соответствующими документами активно продолжается, а контакты с представителями США поддерживаются на регулярной основе.