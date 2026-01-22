Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 15:04

Кабмин выделит Новороссии 4 млрд рублей, речь идет о выплатах пенсионерам

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Правительство России выделит регионам Донбасса и Новороссии порядка 4 млрд рублей в первом квартале текущего года, заявил председатель кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства. Деньги будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и надбавок неработающим пенсионерам.

Правительство выделит почти 4 млрд рублей на пенсии гражданам, которые проживают в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях и получают поддержку по региональному законодательству, — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. На ней обсуждалось развитие новых регионов и вопросы строительной отрасли. Хуснуллин доложил, что финансирование программы по воссоединенным территориям исполнено на 99,5%.

По его словам, все задачи были выполнены как федеральными заказчиками, так и всеми регионами-шефами. В некоторых местах отмечается небольшое недовыполнение, но в других — перевыполнение. Отдельное внимание на встрече было уделено водоснабжению в Донецкой Народной Республике.

пенсии
пенсионеры
новые регионы
Михаил Мишустин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пора защитить»: в Госдуме заступились за Telegram, будут ли блокировать
В столице страны Ближнего Востока резко сократились запасы воды
Врач предупредила, о чем сигнализирует хроническая головная боль
Россиян стали лишать карт из-за желания путешествовать
Суд оставил под стражей генерала Булгакова по делу о мошенничестве
Как девелоперу защитить проект от инфляции и колебаний рынка
Адвокат раскрыл, как распознать мошенников по объявлению о продаже авто
Brain Rot: как мусорный контент вызывает «гниение» мозга и крадет время
Водитель иномарки внезапно умер за рулем во время движения
Врач раскрыл, с какого возраста необходимо регулярно делать чекап организма
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
«Видишь собственное лицо»: Смертин о своем увлечении бегом
Россия обжалует санкции IIHF против отечественных хоккеистов
Это блюдо едят в «голубых зонах» — мой обед для активного долголетия!
«Мы-то с вами знаем»: Захарова раскрыла, на что уйдет кредит ЕС для Украины
Треш-стример Чехов спровоцировал скандал на Филиппинах
Двигатель самолета с 338 пассажирами отказал при попытке взлета
В Японии реактор крупной АЭС остановил работу спустя день после перезапуска
Школьник подмешал химикат в напиток одноклассникам в Татарстане
Что такое Совет мира? Идея Трампа, заменит ли ООН, роль России
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января
Россия

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.