Кабмин выделит Новороссии 4 млрд рублей, речь идет о выплатах пенсионерам

Правительство России выделит регионам Донбасса и Новороссии порядка 4 млрд рублей в первом квартале текущего года, заявил председатель кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства. Деньги будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и надбавок неработающим пенсионерам.

Правительство выделит почти 4 млрд рублей на пенсии гражданам, которые проживают в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях и получают поддержку по региональному законодательству, — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. На ней обсуждалось развитие новых регионов и вопросы строительной отрасли. Хуснуллин доложил, что финансирование программы по воссоединенным территориям исполнено на 99,5%.

По его словам, все задачи были выполнены как федеральными заказчиками, так и всеми регионами-шефами. В некоторых местах отмечается небольшое недовыполнение, но в других — перевыполнение. Отдельное внимание на встрече было уделено водоснабжению в Донецкой Народной Республике.