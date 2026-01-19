Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 12:51

«Будут жить, если захотят»: российский генерал о суровой реальности для ВСУ

Генерал Попов: ВСУ могут сдаться в плен и спастись от холодной смерти

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Бойцы Вооруженных сил Украины могут сдаться в плен, чтобы избежать гибели от холода, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, ВС РФ готовы к суровым погодным условиям в отличие от украинских военных.

ВСУ пользуются западной амуницией, которая используется в более благоприятных климатических условиях. В Великую Отечественную войну у них не было ни тулупов, ни шапок-ушанок, ни валенок. У ВС РФ же опыт имеется. Западная одежда не подходит резким изменениям климата. В таких же условиях сейчас оказались наши противники со стороны Украины и их помощники с разных континентов. Они (погибшие под Купянском бойцы ВСУ. — NEWS.ru) могли бы сдаться, прийти за помощью к нам. И наверняка им бы ее оказали, — высказался Попов.

Он подчеркнул, что у России есть запасы, которые можно направить на передовую, например полушубки или телогрейки. По мнению генерала, украинские военные рассчитывали на помощь своих союзников.

Они будут жить, если захотят. Надо принимать определенное решение. Незачем до такой степени рисковать своей жизнью, чтобы потом замерзнуть ни за что, — заключил Попов.

Ранее сообщалось, что под Купянском шесть украинских солдат погибли из-за голода и холода. Их тела обнаружили в блиндаже в районе Петропавловки во время очистки территории. Солдаты, вероятно, просто перестали получать помощь и провизию от своих сослуживцев и скончались.

ВСУ
Украина
СВО
ВС РФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Фигурист Энберт раскрыл, почему Валиева сменила тренера
Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии
Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода
«Маленький человек»: звезда Голливуда разнес Трампа за Гренландию
Курьер-новичок обокрал собственного работодателя
«Такое зрелище»: мать с двумя детьми сбежала из кишащей тараканами больницы
В Великом Новгороде пройдет фестиваль «Новое движение 3»
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.