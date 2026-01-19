«Будут жить, если захотят»: российский генерал о суровой реальности для ВСУ Генерал Попов: ВСУ могут сдаться в плен и спастись от холодной смерти

Бойцы Вооруженных сил Украины могут сдаться в плен, чтобы избежать гибели от холода, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, ВС РФ готовы к суровым погодным условиям в отличие от украинских военных.

ВСУ пользуются западной амуницией, которая используется в более благоприятных климатических условиях. В Великую Отечественную войну у них не было ни тулупов, ни шапок-ушанок, ни валенок. У ВС РФ же опыт имеется. Западная одежда не подходит резким изменениям климата. В таких же условиях сейчас оказались наши противники со стороны Украины и их помощники с разных континентов. Они (погибшие под Купянском бойцы ВСУ. — NEWS.ru) могли бы сдаться, прийти за помощью к нам. И наверняка им бы ее оказали, — высказался Попов.

Он подчеркнул, что у России есть запасы, которые можно направить на передовую, например полушубки или телогрейки. По мнению генерала, украинские военные рассчитывали на помощь своих союзников.

Они будут жить, если захотят. Надо принимать определенное решение. Незачем до такой степени рисковать своей жизнью, чтобы потом замерзнуть ни за что, — заключил Попов.

Ранее сообщалось, что под Купянском шесть украинских солдат погибли из-за голода и холода. Их тела обнаружили в блиндаже в районе Петропавловки во время очистки территории. Солдаты, вероятно, просто перестали получать помощь и провизию от своих сослуживцев и скончались.