19 января 2026 в 10:44

Военэксперт высказался о судьбе Красного Лимана

Военэксперт Иванников: ВС России могут взять Красный Лиман за две недели

Военнослужащие ВС России продолжили продвижение в районе Красного Лимана, сообщил кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его мнению, населенный пункт могут занять в течение двух недель, передает aif.ru.

Красный Лиман в течение ближайших двух недель. То есть, не исключено, что до конца января этот населенный пункт будет под полным контролем ВС РФ, — заявил он

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский медленно решает возникшие трудности, из-за чего ВСУ несут значительные потери. Иванников отметил, что тот уделяет больше внимания собственной репутации и будущему, нежели проблемам подчиненных подразделений.

Ранее историк войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что в 2026 году у российской армии могут появиться возможности для масштабного наступления на южном направлении, включая возможное освобождение Херсона, Николаева и Одессы. Он подчеркнул, что после взятия Гуляйполя открылись оперативные возможности для продвижения в сторону Запорожья и далее к черноморскому побережью.

