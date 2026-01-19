«Полон решимости»: в США узнали о планах Трампа на Россию

Politico: Трамп готовится к перезагрузке отношений с Россией через Украину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается перезагрузить отношения с Россией, считает американская газета Politico. По ее информации, хозяин Белого дома рассчитывает добиться этого, урегулировав конфликт на Украине.

Трамп, несмотря на неоднократные препятствия, все еще полон решимости добиваться мира на Украине, — говорится в материале.

При этом в Вашингтоне считают, что политические условия больше не будут влиять на отношения с Москвой. По данным источников, США нуждаются в восстановлении связей с Россией, поскольку они не хотят сближения Москвы с Пекином.

Ранее появилась информация, что лидеры европейских стран используют общий групповой чат для координации позиции по внешней политике Трампа. В переписке регулярно участвуют премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие ключевые фигуры.

Что касается ситуации вокруг Гренландии, некоторые чиновники в Евросоюзе считают, что на этом фоне политический «развод» с США неизбежен. Политики называют безумным решение Трампа захватить остров.