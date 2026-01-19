Стало известно, где европейские лидеры обсуждают Трампа

Лидеры европейских стран активно используют общий групповой чат для координации своей позиции по внешней политике президента США Дональда Трампа, пишет Politico. Там они обсуждают ответные шаги на потенциально резкие и опасные решения главы Белого дома.

По словам источников, в переписке регулярно участвуют премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие ключевые фигуры. Отмечается, что подобный формат крайне эффективен при быстром развитии событий, когда требуется оперативное взаимодействие.

Основой для этой группы стала так называемая коалиция желающих, изначально сформировавшаяся вокруг поддержки Киева. Как сообщил изданию анонимный дипломат, совместная работа над украинским вопросом позволила укрепить связи и доверие между лидерами, которые теперь легко общаются в неформальном порядке. В чат также включен и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Politico писала, что некоторые чиновники в Евросоюзе на фоне ситуации вокруг Гренландии считают, что политический «развод» с США неизбежен. По данным газеты, европейские политики называют безумным решение Трампа захватить остров.