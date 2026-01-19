Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 11:05

Стало известно, где европейские лидеры обсуждают Трампа

Politico: европейские лидеры обсуждают политику Трампа в общем чате

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Лидеры европейских стран активно используют общий групповой чат для координации своей позиции по внешней политике президента США Дональда Трампа, пишет Politico. Там они обсуждают ответные шаги на потенциально резкие и опасные решения главы Белого дома.

По словам источников, в переписке регулярно участвуют премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие ключевые фигуры. Отмечается, что подобный формат крайне эффективен при быстром развитии событий, когда требуется оперативное взаимодействие.

Основой для этой группы стала так называемая коалиция желающих, изначально сформировавшаяся вокруг поддержки Киева. Как сообщил изданию анонимный дипломат, совместная работа над украинским вопросом позволила укрепить связи и доверие между лидерами, которые теперь легко общаются в неформальном порядке. В чат также включен и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Politico писала, что некоторые чиновники в Евросоюзе на фоне ситуации вокруг Гренландии считают, что политический «развод» с США неизбежен. По данным газеты, европейские политики называют безумным решение Трампа захватить остров.

Европа
США
Дональд Трамп
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин получил приглашение в «Совет мира» по Газе
Секретную базу британской разведки обокрали на 400 тыс. фунтов стерлингов
Аналитик раскрыл, к чему приведут новые правила авиаперелетов
«Судороги и галлюцинации»: ВСУ предрекли череду смертей от голода и холода
В Госдуме предложили приравнять фельдшеров скорой к сотрудникам полиции
Бабиш указал на ошибку Евросоюза по отношению к России
Один человек погиб при взрыве газа под Челябинском
«Не хочу жаловаться»: беременная Лерчек прибыла в суд
Сергей Лазарев напугал фанатов заявлением о редкой болезни
В Приморье появился на свет маленький «гигант»
Военэксперт ответил, о каком наступлении ВСУ мог говорить Сырский
Москалькова рассказала детали переговоров с омбудсменом Украины в Женеве
Молодежь из России начала массово покупать жилье за Полярным кругом
Появились кадры взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Экс-главу Владимира отправили в тюрьму за крупную взятку
Пункты запуска БПЛА ВСУ по России оказались под ударом
В Госдуме оценили идею о продлении работы детских садов до 20:00
«Трудно разделить»: Лукашенко раскрыл, в чем Россия и Белоруссия едины
Автоэксперт назвал лучшие дни недели для путешествий на машине
Насиловал на Олимпиаде: пловца-чемпиона обвинили в растлении дочери тренера
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.