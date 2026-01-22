Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 11:28

«Я не хочу стариться»: Кушанашвили рассказал, когда закончит карьеру

Кушанашвили объявил о планах уйти на покой в 2030 году

Отар Кушанашвили Отар Кушанашвили Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press
Журналист Отар Кушанашвили намерен завершить карьеру и уйти на пенсию в 2030 году, передает Telegram-канал «Звездач». Телеведущий отметил, что не желает следовать примеру некоторых российских артистов и планирует вовремя закончить профессиональную деятельность.

Я не хочу стариться, как они все. Я не хочу быть развалиной на сцене... Я хочу [наворовать] денег и на покой. Осталось четыре года, — сказал он.

В той же беседе журналист прокомментировал скандал вокруг ведущего Дмитрия Диброва после того, как видео с его расстегнутой ширинкой оказалось в Сети. По мнению журналиста, экс-ведущему шоу «Кто хочет стать миллионером?» следовало не оправдываться, а просто признать свою ошибку.

Ранее Кушанашвили заявил, что народная артистка России Лариса Долина обречена быть проклятой до конца дней. По его словам, случай со скандальной квартирой в Хамовниках надолго оставит осадок в памяти поклонников певицы. По словам ведущего, его личное впечатление от звезды эстрады всегда было негативным. Он охарактеризовал ее как человека, который постоянно проявлял грубость и высокомерие к окружающим.

