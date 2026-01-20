В Госдуме рассказали, можно ли засчитать время на дорогу как рабочее

В Госдуме рассказали, можно ли засчитать время на дорогу как рабочее Депутат Нилов: время на дорогу нельзя засчитать как рабочее

Время на дорогу нельзя засчитать как рабочее, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он считает, что в противном случае произойдет дисбаланс на рынке труда. Депутат добавил, что люди могут начать злоупотреблять положением и специально удлинять дорогу до рабочего места.

Включать [время на дорогу в рабочее время] не надо, — сказал Нилов.

Ранее депутат заявил, что законопроект об обязательной ежегодной индексации россиянам зарплат не ниже уровня инфляции будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию. Нилов отметил, что с 1 февраля будет подсчитана фактическая инфляция за 2025 год.

Кроме того, депутат сообщил, что Государственная дума уже в феврале может рассмотреть инициативу об увеличении годового лимита сверхурочных работ с 120 до 240 часов. При этом начиная с 121-го часа сверхурочный труд должен будет оплачиваться не менее чем в двойном размере. Это изменение аргументировано текущими потребностями рынка рабочей силы, пояснил депутат.