Стало известно, когда в России может увеличиться лимит переработок Нилов: в феврале ГД рассмотрит законопроект об увеличении лимита переработок

Госдума уже в феврале может рассмотреть инициативу об увеличении годового лимита сверхурочных работ с 120 до 240 часов, рассказал в интервью ТАСС председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Соответствующий законопроект был внесен в парламент правительством России. Это изменение аргументировано текущими потребностями рынка труда, пояснил депутат.

Я думаю, что в феврале Государственная дума начнет рассматривать в первом чтении. Предлагается увеличить сегодняшнюю норму переработок в два раза и аргументируется это сегодняшними потребностями на рынке труда, — сказал Нилов.

В настоящее время Трудовой кодекс РФ ограничивает сверхурочную работу четырьмя часами в течение двух дней подряд и 120 часами в год. Согласно поправкам, годовой лимит может быть удвоен. При этом важным нововведением станет повышенная оплата: работа начиная с 121-го часа сверхурочных должна будет оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что россиянам не стоит беспокоиться о вытеснении людей роботами с рынка труда. По словам парламентария, в стране с каждым годом растет дефицит рабочих кадров.