Стало известно, с какого возраста дети готовы осознанно завести питомца Психолог Дугенцова: дети могут взять ответственность за питомца с 10 лет

Большинство детей могут взять настоящую ответственность за питомца с 9-10 лет, заявила RT психолог Дарья Дугенцова. До этого возраста ребенок лишь учиться помогать взрослым заботиться о животном.

Как правило, дети готовы брать настоящую ответственность за питомца в младшем школьном возрасте, даже середина-конец. У нас младший школьный возраст — это с 7 до 12. В среднем ребенок может стать осознанным хозяином с 9-10 лет и старше. А до этого возраста питомец — это всегда ответственность взрослых, а ребенок лишь учится помогать, — отметила Дугенцова.

По ее словам, готовность ребенка к ответственности можно распознать по его умению помнить о договоренности и развитой эмпатии. Кроме того, об этом зачастую свидетельствует способность следовать правилам и доводить дела до конца.

