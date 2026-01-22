Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 12:38

Стало известно, с какого возраста дети готовы осознанно завести питомца

Психолог Дугенцова: дети могут взять ответственность за питомца с 10 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Большинство детей могут взять настоящую ответственность за питомца с 9-10 лет, заявила RT психолог Дарья Дугенцова. До этого возраста ребенок лишь учиться помогать взрослым заботиться о животном.

Как правило, дети готовы брать настоящую ответственность за питомца в младшем школьном возрасте, даже середина-конец. У нас младший школьный возраст — это с 7 до 12. В среднем ребенок может стать осознанным хозяином с 9-10 лет и старше. А до этого возраста питомец — это всегда ответственность взрослых, а ребенок лишь учится помогать, — отметила Дугенцова.

По ее словам, готовность ребенка к ответственности можно распознать по его умению помнить о договоренности и развитой эмпатии. Кроме того, об этом зачастую свидетельствует способность следовать правилам и доводить дела до конца.

Ранее психолог Марина Андриенко заявила, что зависимость от гаджетов у детей может появляться из-за недостатка внимания. Она отметила, что ребенку необходимо предоставить альтернативные варианты досуга.

