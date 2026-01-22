Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 12:55

Стало известно, какие пункты плана по Украине могли остаться нерешенными

Политолог Дудаков: вопрос о сокращении армии Украины мог до сих пор не решиться

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вопрос о сокращении украинской армии по окончании конфликта до сих пор может оставаться нерешенным, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в число повисших в воздухе пунктов также, вероятно, входит вывод ВСУ из Донбасса.

Со стороны Стива Уиткоффа (спецпосланник президента США. — NEWS.ru) мы уже на протяжении многих месяцев слышим, что осталось совсем немного до завершения переговорного процесса по Украине и что уже 90% вопросов в итоговом мирном плане согласовано. Даже теоретически можно предположить, что так оно и есть. Просто последние 10% — это, скорее всего, два-три ключевых пункта, которые как раз больше всего вызывают разногласия. Это вопросы о выводе украинских войск из Донбасса, нейтральном статусе Украины по итогам конфликта и сокращении численности ВСУ после всей этой кризисной ситуации. По этим вопросам, я так понимаю, пока все-таки не удалось американцам полностью продавить ни украинских лоббистов, ни Европейскую партию войны, — высказался Дудаков.

По его словам, текущий кризис вокруг Гренландии, проявившийся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а также угроза торговых войн нарушили равновесие европейской коалиции, что усложнило их попытки препятствовать переговорному процессу. Кроме того, по мнению политолога, предстоят важные переговоры между главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых, вероятно, также будут решаться ключевые вопросы.

Ситуация на фронте для Украины сейчас абсолютно катастрофическая, плюс мы видим серьезный политический раскол: позиции Зеленского внутри Украины зашатались. И тут, я думаю, Трамп, конечно, всем этим будет пользоваться для того, чтобы их продавить. Но, скорее всего, нынешний визит Уиткоффа в Москву — это все-таки пока что промежуточный шаг в рамках переговорного трека. Сверим часы, попробуем согласовать наши позиции. И в конечном счете, рано или поздно, я думаю, к чему-то нам удастся прийти. Сейчас инициатива на стороне американцев. Им нужно продавливать своих контрагентов в Европе и на Украине, чем они будут заниматься в ближайшие месяцы, — добавил Дудаков.

Ранее Уиткофф заявил, что для завершения урегулирования украинского конфликта остается решить всего лишь один вопрос. По его мнению, ситуация в целом поддается разрешению.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
