Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 12:45

Сложилось за секунды: кадры с места обрушения здания ТЦ в Новосибирске

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Спасательная операция на месте обрушения торгового центра в Новосибирске завершилась, сообщил мэр города Максим Кудрявцев. Он уточнил, что разбор завалов продолжится. Для профильных служб был введен режим повышенной готовности. Кудрявцев рассказал, что здание отключили от инженерных сетей, территория по-прежнему оцеплена. В ликвидации последствий ЧП участвуют более 350 человек и 70 единиц техники.

Накануне в Первомайском районе Новосибирска обрушилась крыша торгового центра, в котором находились люди. В результате два человека пострадали, один погиб. По словам очевидцев, здание сложилось словно карточный домик. Кроме того, были повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей. Позже выяснилось, что здание было возведено нелегально.

По предварительной версии, обрушение крыши произошло из-за большого количества снега. В оперативных службах предположили, что конструкция не выдержала такой тяжести. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Собственника ТЦ задержали.

Кадры с места ЧП в Новосибирске — в фотогалерее NEWS.ru.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Новосибирск
обрушения
катастрофы
торговые центры
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог назвал основные темы будущих переговоров Уиткоффа и Путина
Аршин, сажень, верста и локоть: сколько это в современных мерах
Шесть человек погибли при взрыве на металлургическом заводе
Спецпосланник Трампа раскрыл амбициозные планы нового Совета мира
«Как брассом через Москву-реку»: Шойгу о соревнованиях в Антарктиде
Цены на занятия в российских фитнес-клубах могут стать прозрачнее
Убивший девочку-подростка россиянин рассказал о событиях того дня
В Гренландии назвали главный источник дохода острова
«Вскрыть факты»: найден способ переманить гренландцев на сторону Трампа
Перечислены продукты, сокращающие и продлевающие жизнь
«Тяжелое наследие»: названы отрасли, которые ждет экономический кризис
Как справиться со смертью питомца: помощь себе и близким в горе
Академик РАН раскрыл, как хронический стресс влияет на здоровье
Камерунский футболист рассказал, как включал партнерам песню «Я — русский»
Читатели «Авто Mail» выбрали лучшие автомобили 2025 года
Названы два фактора, влияющие на активное долголетие
В Белоруссии оценили место Совета мира Трампа в многополярном мире
Озвучен размер ущерба самолету от посадки в поле в 2023 году
Посол России в Дании сделал резкое заявление о геноциде в Гренландии
Дело о скандальной квартире Долиной в Хамовниках получит продолжение
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов
Общество

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.