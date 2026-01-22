Сложилось за секунды: кадры с места обрушения здания ТЦ в Новосибирске

Спасательная операция на месте обрушения торгового центра в Новосибирске завершилась, сообщил мэр города Максим Кудрявцев. Он уточнил, что разбор завалов продолжится. Для профильных служб был введен режим повышенной готовности. Кудрявцев рассказал, что здание отключили от инженерных сетей, территория по-прежнему оцеплена. В ликвидации последствий ЧП участвуют более 350 человек и 70 единиц техники.

Накануне в Первомайском районе Новосибирска обрушилась крыша торгового центра, в котором находились люди. В результате два человека пострадали, один погиб. По словам очевидцев, здание сложилось словно карточный домик. Кроме того, были повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей. Позже выяснилось, что здание было возведено нелегально.

По предварительной версии, обрушение крыши произошло из-за большого количества снега. В оперативных службах предположили, что конструкция не выдержала такой тяжести. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Собственника ТЦ задержали.

