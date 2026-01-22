Суд вынес приговор сыну депутата за пожар с детьми в прицепе Сын депутата из Чебоксар Борисов получил три года колонии за гибель детей

Сын депутата из Чебоксар Максим Борисов приговорен к трем годам колонии-поселения по делу о гибели двух подростков и тяжелых ожогах еще трех детей, сообщает MK.RU. Инцидент произошел в августе 2025 года, когда прицеп с канистрами бензина, в котором перевозили детей.

Все пострадавшие работали на осужденного и занимались покосом травы. Обвинение просило для Борисова шесть лет колонии общего режима, однако суд назначил три года колонии-поселения.

Помимо лишения свободы, суд обязал Борисова выплатить компенсацию морального вреда девяти потерпевшим на общую сумму около 4 млн рублей. Тяжело пострадавшим детям назначено по 100 тыс. рублей. Мать одного из погибших назвала приговор несправедливым, отметив, что подсудимый вошел в зал суда с улыбкой. Потерпевшие намерены обжаловать решение суда.

