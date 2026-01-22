Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 12:35

Суд вынес приговор сыну депутата за пожар с детьми в прицепе

Сын депутата из Чебоксар Борисов получил три года колонии за гибель детей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сын депутата из Чебоксар Максим Борисов приговорен к трем годам колонии-поселения по делу о гибели двух подростков и тяжелых ожогах еще трех детей, сообщает MK.RU. Инцидент произошел в августе 2025 года, когда прицеп с канистрами бензина, в котором перевозили детей.

Все пострадавшие работали на осужденного и занимались покосом травы. Обвинение просило для Борисова шесть лет колонии общего режима, однако суд назначил три года колонии-поселения.

Помимо лишения свободы, суд обязал Борисова выплатить компенсацию морального вреда девяти потерпевшим на общую сумму около 4 млн рублей. Тяжело пострадавшим детям назначено по 100 тыс. рублей. Мать одного из погибших назвала приговор несправедливым, отметив, что подсудимый вошел в зал суда с улыбкой. Потерпевшие намерены обжаловать решение суда.

Ранее в управлении Следственного комитета России по региону сообщили, что в ночь на 20 января в частном доме в станице Холмской в Краснодарском крае вспыхнул пожар. Огонь унес жизнь 45-летней женщины. Кроме того, погибли ее дети в возрасте шести и девяти лет, а также новорожденный внук. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Старшей дочери хозяйки дома удалось спастись.

