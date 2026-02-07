Названа дата первого заседания Совета мира Axios: Белый дом запланировал первое заседание Совета мира на 19 февраля

Соединенные Штаты планируют провести первое заседание Совета мира 19 февраля, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников и источники в американской администрации. Оно состоится в Вашингтоне. Первая встреча пройдет на уровне лидеров стран, которых президент США Дональд Трамп пригласил участвовать в объединении.

По словам американского чиновника и дипломатов из четырех стран, входящих в Совет, Белый дом планирует провести встречу лидеров Совета мира в Газе 19 февраля, — говорится в публикации.

Как уточнил неназванный американский чиновник, заседание Совета мира и конференция будут посвящены сбору средств на восстановление Газы. США рассчитывают реализовать второй этап плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Новая Зеландия официально отказалась от предложения Трампа присоединиться к Совету мира по урегулированию ситуации в Газе. Решение было принято после рассмотрения формата инициативы.

До этого отказ от участия озвучила Германия. При этом глава партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель осудила решение немецкого правительства.