Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 11:59

Названа дата первого заседания Совета мира

Axios: Белый дом запланировал первое заседание Совета мира на 19 февраля

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Читайте нас в Дзен

Соединенные Штаты планируют провести первое заседание Совета мира 19 февраля, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников и источники в американской администрации. Оно состоится в Вашингтоне. Первая встреча пройдет на уровне лидеров стран, которых президент США Дональд Трамп пригласил участвовать в объединении.

По словам американского чиновника и дипломатов из четырех стран, входящих в Совет, Белый дом планирует провести встречу лидеров Совета мира в Газе 19 февраля, — говорится в публикации.

Как уточнил неназванный американский чиновник, заседание Совета мира и конференция будут посвящены сбору средств на восстановление Газы. США рассчитывают реализовать второй этап плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Новая Зеландия официально отказалась от предложения Трампа присоединиться к Совету мира по урегулированию ситуации в Газе. Решение было принято после рассмотрения формата инициативы.

До этого отказ от участия озвучила Германия. При этом глава партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель осудила решение немецкого правительства.

США
Дональд Трамп
Вашингтон
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будем усиливать»: Куренков объяснил аресты сотрудников МЧС
Четверо мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород
Военный эксперт назвал слабые стороны ВПК США
Жена Игоря Николаева сообщила о горе в семье
Теплоходы столкнулись в Финском заливе
В Подмосковье с размахом отметили День военной полиции
Трамп отменил пошлины для Индии
Пустой вагон сошел с рельсов в Волгоградской области
Газовщиков наделят правом отключать квартиры нарушителей от газоснабжения
Удар по дамбе в ДНР заблокировал тысячи бойцов
Бондарчук ответил Певцову на критику о «буратинах и бременских музыкантах»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 февраля: где сбои в России
Что будет с рублем? Курс сегодня, 7 февраля, что с долларом, евро и юанем
«Мерзкая лягушка»: британцы пришли в ярость из-за требований Макрона
Эколог раскрыл, к чему может привести снежная зима
Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе на Олимпиаде в Милане
Онищенко предупредил об опасном заболевании в Москве
ВС России ответили «Кинжалами» на террористические атаки ВСУ
Стало известно о состоянии пережившего покушение в Москве генерала
Российская армия освободила Чугуновку под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.