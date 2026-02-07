Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 15:02

Под Киевом второй день полыхает склад кондитерской компании Порошенко

В Яготине второй день горит склад кондитерской компании Порошенко Roshen

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети
Склад кондитерской компании Roshen, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко, горит уже второй день, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Объект расположен в городе Яготине Бориспольского района Киевской области.

В Яготине под Киевом до сих пор горят склады Roshen. Они пылают еще со вчерашнего вечера, — подчеркнул источник издания.

Причем это уже не первое возгорание на фабрике Порошенко. В сентябре 2025 года на предприятии также вспыхнул пожар, который позднее ликвидировали сами сотрудники. Roshen считается одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Корпорация возникла в 1996 году после приватизации Киевской кондитерской фабрики имени К. Маркса.

Ранее сообщалось, что на главной улице Киева Крещатик загорелась гостиница «Днепр». По данным местных властей, возгорание произошло на четвертом этаже здания. Именно из этого здания, согласно ряду свидетельств, в феврале 2014 года группа снайперов под руководством коменданта Евромайдана Андрея Парубия вела огонь по силовикам и демонстрантам.

