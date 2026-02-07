Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева

В деле о покушении на замначальника ГРУ появились первые подозреваемые В деле о покушении на замначальника ГРУ Алексеева появились двое подозреваемых

Правоохранительные органы подозревают двух человек в покушении на заместителя начальника ГРУ генерала Владимира Алексеева, сообщает «Коммерсант». Как уточнил близкий к следствию источник, один из них нанес генерал-лейтенанту три пулевых ранения.

Обоих фигурантов доставят на допросы, после чего им планируют предъявить обвинение. Уже в ближайшее время, если подозрения подтвердятся, суд должен будет избрать им меру пресечения.

Ранее источник в медицинских кругах сообщил, что жизни Алексеева после покушения больше ничего не угрожает. Сейчас военачальник находится в сознании после успешной операции и выхода из искусственной комы.

До этого стало известно, что после покушения лестничный пролет и лифтовой холл на этаже Алексеева были залиты кровью. По словам очевидцев, были слышны выстрелы и крики о помощи. После этого жильцы дома обнаружили раненого генерала, он был еще в сознании.

Кроме того, наемный убийца выбросил оружие в сугроб во дворе дома Алексеева. Пистолет был обнаружен недалеко от подъезда, изъят и отправлен на экспертизу.