Появились подробности покушения на генерала Алексеева Baza: после покушения на генерала Алексеева весь этаж оказался в крови

После покушения на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева лестничный пролет и лифтовой холл на этаже были покрыты кровью, пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что военнослужащий выходил из квартиры, когда прозвучали выстрелы.

Как сообщает канал, жители услышали звуки стрельбы и призывы о помощи. Позднее они нашли Алексеева, еще пребывающего в сознании. Одна из соседок громко просила вызвать скорую.

6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Алексеева. Злоумышленник несколько раз выстрелил ему в спину и скрылся с места происшествия. Сейчас генерал находится в реанимации.

Также сообщалось, что в Алексеева могла стрелять женщина. Тelegram-канал SHOT писал, что такая версия сейчас отрабатывается следствием.

До этого в Санкт-Петербурге предотвратили заказанное Киевом покушение на российского военного. Сотрудники службы задержали сторонника запрещенной в России украинской террористической организации.