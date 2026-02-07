Стало известно о состоянии пережившего покушение в Москве генерала ТАСС: жизни пережившего покушение в Москве генерала Алексеева ничего не угрожает

ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает, что жизни пережившего покушение заместителя начальника ГРУ ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева ничего не угрожает. По информации собеседника агентства, военачальник находится в сознании.

Операция прошла успешно. После нее Алексеева ввели в искусственную кому, сейчас он пришел в себя, находится в сознании. На данный момент с осторожностью можно говорить, что угроза жизни миновала, — сказал источник.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Алексеев пришел в сознание. По информации газеты, военнослужащего вывели из состояния искусственной комы.

Нападение на Алексеева совершили 6 февраля около семи часов утра в доме на Волоколамском шоссе в Москве. Киллер подстерег генерала на лестничной площадке, когда тот выходил из квартиры. По некоторым данным, замначальника ГРУ успел среагировать на первые выстрелы, что спасло ему жизнь.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что наемный убийца выбросил оружие в сугроб после совершения покушения на Алексеева. Согласно сведениям канала, пистолет обнаружили во внутреннем дворе дома, недалеко от подъезда, где проживает высокопоставленный военный.