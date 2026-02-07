Появились кадры с места нападения на студентов в Уфе

Опубликовано видео с места нападения на студентов в общежитии Башкирского государственного медицинского университета в Уфе. Как сообщает UFA1.RU, инцидент произошел в корпусе на улице Репина, 6, где проживают иностранные учащиеся. На кадрах видно, как из здания выносят раненых.

Telegram-канал «112» отметил, что, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Как утверждают очевидцы, одного из студентов взяли в заложники на территории спортзала. Нападавшего задержали, он был вооружен ножом.

Ранее суд в Бугуруслане арестовал 25-летнего мужчину, который, будучи пьяным, ворвался в детский сад с ножом и ранил сотрудницу учреждения. Отмечается, что воспитателям самостоятельно пришлось обезвреживать злоумышленника, поскольку охраны в этом садике нет.

До этого в Новокузнецке Кемеровской области 36-летний местный житель зарезал своего тяжелобольного отца. Обвиняемый поссорился с пенсионером из-за того, что тот не мог самостоятельно себя обслуживать в силу болезни. В ходе конфликта сын нанес отцу не менее 10 ударов ножом в грудь и шею.