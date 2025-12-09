Зеленскому остался год? Что Трамп сказал о выборах, при чем тут Россия

Зеленскому остался год? Что Трамп сказал о выборах, при чем тут Россия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести новые президентские выборы. По его словам, власть в Киеве забыла о демократии и использует конфликт с Россией, чтобы избежать голосования. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: Трамп послал четкий сигнал Владимиру Зеленскому относительно его политического будущего. Когда могут пройти выборы, рискнет ли нынешний глава Украины в них участвовать и есть ли шансы на победу у «пророссийских» кандидатов — в материале NEWS.ru.

Что сказал Трамп о выборах на Украине

Трамп в интервью изданию Politico выразил мнение, что у украинского народа должно быть право избрать нового президента, несмотря на попытки Киева избежать выборов. Американский лидер не исключил победы Владимира Зеленского в голосовании, но поставил ее под сомнение.

«Я не знаю, кто победил бы. Но у них уже давно не было выборов. Вы знаете, они говорят о демократии, но дело дошло до того, что это уже не демократия», — подчеркнул республиканец.

Он также прокомментировал слова своего сына Дональда Трампа — младшего, который несколькими днями ранее допустил полное прекращение поддержки Украины. По словам главы Соединенных Штатов, эти высказывания «не полностью соответствуют действительности».

Политолог-американист Павел Дубравский в беседе с NEWS.ru назвал заявления американского лидера попыткой оказать давление на Зеленского. По его мнению, Вашингтон не устраивает, что Киев не соглашается на условия мирного плана Трампа.

«Зеленский публично заявляет, что не готов в обмен на гарантии безопасности отказываться от территорий и вывода войск, ссылаясь на действующую конституцию. Если Трамп вспомнит про коррупционный скандал [в Киеве] через неделю-две, то это будет означать, что на Украину начали оказывать действительно серьезное давление», — пояснил эксперт.

Однако председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверен: в Вашингтоне просто здраво смотрят на реальный «расклад» карт на руках у Киева.

Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Заявление Трампа еще раз показывает, что американская сторона придерживается реальных и прагматичных оценок ситуации вокруг украинского конфликта. Выборы на Украине — основа легитимизации власти в этой стране, а значит, в перспективе — и заключения договора об устойчивом мире», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

Когда состоятся выборы президента Украины

Очередные президентские выборы должны были состояться на Украине в марте 2024 года, однако Зеленский их отменил, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Глава государства подчеркивал: голосование пройдет только после завершения конфликта с Россией.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на нелегитимность Зеленского. По словам российского лидера, статус действующего украинского главы делает невозможным подписание каких-либо документов с Киевом.

«Мы хотим договориться с Украиной, но сейчас это невозможно практически, невозможно юридически. Нам нужно, чтобы решение было признано на международном уровне», — подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в ноябре.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с NEWS.ru предположил, что на подготовку выборов на Украине может уйти до года. По его мнению, часть этого времени придется потратить на создание законодательной базы, которая позволила бы представителям разных политических концепций принять участие в голосовании.

«Если условия для полноценного участия в выборах не созданы, то называть это избирательной кампанией и считать результаты легитимными будет сложно. Поэтому необходимо три-четыре месяца, чтобы восстановить на Украине элементарное подобие полноценной политической жизни. Только после этого с созданием прозрачной и понятной избирательной системы можно выходить на объявление выборов», — подчеркнул политик.

Будет ли Зеленский участвовать в выборах

В марте 2025 года Зеленский допустил возможность своего участия в президентских выборах в случае их проведения. В интервью британскому каналу Sky News глава Украины подчеркнул, что сместить его «будет непросто».

Первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа сказал NEWS.ru, что Трамп послал четкий сигнал Зеленскому относительно его политического будущего.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«У Трампа есть материалы по коррупционному скандалу, и он может развернуть их в какую угодно сторону, потому что Национальное антикоррупционное бюро Украины — это американская структура, следившая за всей этой деятельностью. Трамп с удовольствием воспользуется этими материалами как против Зеленского, так и против Джо Байдена и других оппонентов», — подчеркнул он.

Что изменят выборы на Украине

Среди украинских политиков хватает желающих составить конкуренцию Зеленскому на выборах. СМИ называют экс-главкома ВСУ Валерия Залужного одним из наиболее вероятных кандидатов. Действующий посол Украины в Великобритании, по словам источников, уже приступил к созданию предвыборного штаба в Лондоне.

Приход к власти более лояльных России кандидатов — например, экс-премьера Украины Николая Азарова или бывшего лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука — вызывает у экспертов вопросы. По словам Новикова, Зеленский, некогда обещавший украинцам широкие демократические нормы, в итоге закрутил гайки для потенциальных противников даже сильнее, чем его предшественник Петр Порошенко.

«Если будут действительно такие кандидаты, [как Азаров или Медведчук], а их не допустят, то это будут не выборы, а имитация», — уверен депутат Госдумы.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с NEWS.ru отметил, что демократия на Украине полностью исчезла вместе с оппозицией и социологическими исследованиями. Поэтому понять настроения и мысли украинского народа сегодня невозможно.

«Но Владимир Путин неоднократно заявлял: нам все равно, кого изберут на Украине. Даже если победит тот же Зеленский, то у России, у США и любых других участников мирного процесса появится лицо или лица, наделенные легальными полномочиями для проведения мирных переговоров и заключения соглашений», — подытожил эксперт.

Читайте также:

Торговля детьми, воровство и лицемерие. Зеленскую обвинили в коррупции

Еще один слил Зеленского: Макрон «зажал» деньги для Украины, что случилось

Тезисы Путина, угрозы Киеву и ЕС: о чем новая доктрина нацбезопасности США