Более 70 БПЛА уничтожили над Россией за ночь

Силы ПВО сбили более 70 украинских беспилотников над Россией в ночь на 21 января, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись восемь регионов страны, а также акватории Черного и Азовского морей.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 20 января до 07:00 мск 21 января дежурными средствами ПВО уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 45 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Краснодарского края, девять — над территорией Орловской области, по три — над территориями Ростовской области и Республики Крым. Еще по два дрона уничтожено над Астраханской, Брянской и Курской областями, один — над Воронежской областью. Семь беспилотников сбили над Черным морем и один — над Азовским.

Ранее в поселке Афипский Краснодарского края произошло падение обломков БПЛА в непосредственной близости от жилого дома, в котором насчитывается четыре подъезда и 177 квартир. Как отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в целях безопасности экстренные службы начали эвакуацию жильцов.