Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 07:30

Более 70 БПЛА уничтожили над Россией за ночь

Силы ПВО сбили 75 беспилотников ВСУ над Россией в ночь на 21 января

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Силы ПВО сбили более 70 украинских беспилотников над Россией в ночь на 21 января, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись восемь регионов страны, а также акватории Черного и Азовского морей.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 20 января до 07:00 мск 21 января дежурными средствами ПВО уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 45 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Краснодарского края, девять — над территорией Орловской области, по три — над территориями Ростовской области и Республики Крым. Еще по два дрона уничтожено над Астраханской, Брянской и Курской областями, один — над Воронежской областью. Семь беспилотников сбили над Черным морем и один — над Азовским.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Ранее в поселке Афипский Краснодарского края произошло падение обломков БПЛА в непосредственной близости от жилого дома, в котором насчитывается четыре подъезда и 177 квартир. Как отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в целях безопасности экстренные службы начали эвакуацию жильцов.

ВСУ
беспилотники
Россия
ПВО
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как скот»: в Гренландии резко ответили Трампу на планы по покупке острова
Казахстан объявил о масштабных политических переменах
Трамп ответил, в каком свете он хочет войти в историю
Названы страны, куда россияне чаще летали на новогодних праздниках
Россиян предупредили, как изменятся цены на фитнес в 2026 году
Энберт назвал главных конкурентов российских фигуристов на Олимпиаде
Готовим идеальный фарш для домашних пельменей: все секреты и советы
Сбой произошел в работе крупного российского провайдера
Вторая леди США снова забеременела
Захарова высмеяла запрет Латвии освещать успехи россиян на Олимпиаде
Трамп повторно вылетел в Швейцарию после возвращения борта в США
Российские альпинисты застряли в одном из самых суровых мест на Земле
Лучшая птица в духовке! Как замариновать мясо идеально: просто и вкусно
Пожар в крупном ангаре в Ленобласти попал на видео
«Причинить боль»: Трамп жестоко наказал Макрона из-за Совета мира
Огонь охватил крупный металлический ангар в Ленобласти
Трамп поставил под сомнение верность НАТО
Трамп указал на наличие у США оружия, о котором никто не знает
Музкритик назвал дуэты, способные стать нонсенсом российской сцены
Подвиг «русского Рэмбо», удар «умными» минами: новости СВО к утру 21 января
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.