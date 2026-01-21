Жильцов дома в Краснодарском крае экстренно эвакуируют Кондратьев: жильцов дома в Афипском эвакуируют после падения обломков БПЛА

В поселке Афипском Краснодарского края произошло падение обломков беспилотного летательного аппарата в непосредственной близости от жилого дома. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в целях безопасности начата эвакуация жильцов четырехподъездного 177-квартирного дома.

По его словам, среди упавших фрагментов находится боевая часть дрона. Эвакуация проведена для дальнейших работ по разминированию.

Обломки БПЛА, в том числе боевая часть, упали рядом с многоэтажкой в поселке Афипском Краснодарского Края, жильцов эвакуируют для проведения разминирования, — уточнил Кондратьев.

Территория вокруг здания оцеплена, на месте работают все оперативные службы. Для временного размещения людей организован пункт в местной спортивной школе. Ситуация находится под контролем властей, которые координируют действия спасателей и саперов.

Ранее стало известно, что на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировали сотрудники спасательных служб. Причиной стало падение обломков дронов ВСУ. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.