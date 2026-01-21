Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 07:10

Жильцов дома в Краснодарском крае экстренно эвакуируют

Кондратьев: жильцов дома в Афипском эвакуируют после падения обломков БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В поселке Афипском Краснодарского края произошло падение обломков беспилотного летательного аппарата в непосредственной близости от жилого дома. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в целях безопасности начата эвакуация жильцов четырехподъездного 177-квартирного дома.

По его словам, среди упавших фрагментов находится боевая часть дрона. Эвакуация проведена для дальнейших работ по разминированию.

Обломки БПЛА, в том числе боевая часть, упали рядом с многоэтажкой в поселке Афипском Краснодарского Края, жильцов эвакуируют для проведения разминирования, — уточнил Кондратьев.

Территория вокруг здания оцеплена, на месте работают все оперативные службы. Для временного размещения людей организован пункт в местной спортивной школе. Ситуация находится под контролем властей, которые координируют действия спасателей и саперов.

Ранее стало известно, что на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировали сотрудники спасательных служб. Причиной стало падение обломков дронов ВСУ. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Краснодарский край
Афипский
разминирование
обломки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев объяснил, чего добивается ЕС залпами по США из «торговой базуки»
«Мир без правил»: Макрон в Давосе оценил существующие международные законы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 января
В России предложили запретить называть Британию великой страной
Более 70 БПЛА уничтожили над Россией за ночь
Не выбрасывайте почерневшие бананы: сварите из них полезный завтрак
«Пробовали, не вышло»: Буданов признал необходимость работы с Россией
Самолет Трампа развернули сразу после вылета в Давос
Жильцов дома в Краснодарском крае экстренно эвакуируют
Раскрыто, какое наказание грозит торговым точкам за скользкие пол и порожки
«Впервые за 100 лет»: Канада готовится к партизанской войне с США
Ирландский журналист раскрыл, как Зеленского унизили в Давосе
Никогда не видели снег и пылесос: как живут в Москве мигранты из Индии
Прокуратура попросила отменить приговор телеведущей-иноагенту
Юрист раскрыл нюанс новой функции чат-бота судебных приставов Полины
Декларация показала, сколько наличных имеют Зеленский с женой
«Фатальны»: депутат Сейма оценил отношения Индии и Польши
Оборонные планы ВСУ сгорели дотла: успехи ВС РФ к утру 21 января
Назван самый полезный продукт на планете
В США подсчитали, что случилось с российскими резервами с начала СВО
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.