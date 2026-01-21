Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 01:42

Ракеты ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру в Орловской области

Клычков: ВСУ повредили ТЭК и жилые дома в Орловской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
В результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Орловскую область повреждены объекты топливно-энергетического комплекса и жилые дома, сообщил в MAX губернатор региона Андрей Клычков. На месте происшествий работают оперативные службы.

Повреждено несколько домовладений и личный автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал Клычков.

По данным властей, ущерб инфраструктуре ТЭК является незначительным. В отдельных районах Орла — Северном и Железнодорожном — зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и воды.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны 20 января за три часа отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Всего было уничтожено 53 украинских дрона самолетного типа.

До этого стало известно, что в ночь на 20 января в России уничтожили 32 украинских БПЛА. По девять беспилотников сбили в Брянской области и Крыму, еще три — в Воронежской области. ПВО сбила по два дрона над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями. Один БПЛА был перехвачен над Смоленской областью.

