Сапер рассказал об атаках ВСУ на курское приграничье «умными минами»

Украинские силы применяют против российских военных в курском приграничье дистанционные мины с магнитными датчиками, рассказал ТАСС командир инженерно-саперного отделения с позывным Борз. Эти боеприпасы, сбрасываемые с дронов, представляют серьезную опасность для личного состава и техники.

По словам военнослужащего, противник активно использует снаряды, оснащенные датчиками, реагирующими на движение. Мина активируется после сброса. Любое ее изменение, вызванное приближением человека с оружием или боевой машины, приводит к детонации.

Противник <…> элементарно может сбросить снаряд с магнитным датчиком, который в течение 10 минут считывает среду, и, когда с оружием элементарно подходишь, он чувствует изменение магнитного поля и взрывается, — сказал Борз.

Для обезвреживания таких мин саперам приходится применять специальные средства. Как отметил командир, эти боеприпасы удаляются на безопасное расстояние с помощью «кошки» — саперного крюка — и затем ликвидируются непосредственно на месте.

Ранее сапер 2-го стрелкового батальона 9-й бригады 51-й армии ЮВО с позывным Муха раскрыл опасные тонкости разминирования. Чтобы нейтрализовать умные мины, реагирующие на металл или радиосигналы, подрывникам порой приходится под артиллерийским огнем и дронами снимать бронежилеты и всю экипировку.