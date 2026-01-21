Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 12:31

В Минобороны раскрыли число уничтоженных БПЛА в зоне СВО за сутки

Силы ПВО России сбили за сутки 370 БПЛА и четыре авиабомбы в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили более 370 беспилотников самолетного типа и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Помимо этого, были перехвачены четыре управляемые авиабомбы и 20 реактивных снарядов системы HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 370 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также отчитались, что ВС России поразили в течение суток склад хранения барражирующих боеприпасов ВСУ. Кроме того, были уничтожены пункты временной дислокации украинской армии и иностранных наемников в 144 районах.

До этого в военном ведомстве сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Приволье в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, вместе с тем было освобождено село Прилуки в Запорожской области. Успехов удалось достичь Южной группировке войск и подразделениям «Востока».

