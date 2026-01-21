ВС РФ поразили склад хранения барражирующих боеприпасов для ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили склад и места дислокации ВСУ в 144 районах

ВС России поразили в течение суток склад хранения барражирующих боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, были уничтожены пункты временной дислокации украинской армии и иностранных наемников в 144 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складу хранения барражирующих боеприпасов, — рассказали в министерстве.

Ранее в МО сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Приволье в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, вместе с тем было освобождено село Прилуки в Запорожской области. Успехов удалось достичь Южной группировке войск и подразделениям «Востока».

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины в период установившихся морозов бьют по энергетической инфраструктуре Запорожской области: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, украинские солдаты буквально «осатанели».