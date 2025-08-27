День знаний — 2025
Психолог оценила провокационную фотосессию Брэда Питта в женском платье

Психолог Кардиакос: фотосессия Питта в платье означает уходящую молодость

Брэд Питт Брэд Питт Фото: Courtesy Warner Bros. Pictures/Global Look Press

Фотосессия Брэда Питта в женском розовом платье с блесками можно назвать попыткой зафиксировать молодость, считает семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос. По ее словам, которые приводит «Радио 1», в этом образе Питт похож на блогера Даню Милохина.

На это повлияла как бы уходящая молодость, которую хотелось зафиксировать, увековечить. Пик эротических фотосессий женщин приходится на возраст после 30, а мужчины, наоборот, готовы показать себя миру во всей красе, когда чего-то достигли, встали на ноги, чтобы это все зафиксировать. Он там похож на Даню Милохина, — объяснила она.

Ранее сообщалось, что дом голливудской звезды в Лос-Анджелесе стал мишенью грабителей. Трое злоумышленников проникли в жилище Питта через окно и вынесли ценные вещи. В момент ограбления актер был в Японии с промоакцией. Он проводил пресс-тур в поддержку своего нового фильма «Формула-1».

