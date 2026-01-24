Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 15:34

В Венеции пытаются продать «проклятый» дворец XV ​​века

Печально известный дворец Ка'Дарио в Венеции снова выставили на торги

Фото: Stefan Espenhahn/imageBROKER.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Легендарный палаццо Ка'Дарио, расположенный на берегу Гранд-канала в Венеции, вновь выставлен на продажу за 20 млн евро (1,7 млрд рублей), сообщает The Guardian. Несмотря на недавнюю реставрацию и роскошный вид, здание уже много лет пустует, так как местные жители и потенциальные инвесторы верят, что оно проклято.

Особняк XV века с девятью спальнями и фресками эпохи Ренессанса считается архитектурной жемчужиной города: его писал Клод Моне, а Генри Джеймс воспевал в путевых заметках. Однако из-за череды загадочных и насильственных смертей его владельцев он обрел мрачную славу. С 1970-х годов как минимум семь человек, связанных с Ка'Дарио, погибли или разорились: один владелец был убит в этих стенах, другой покончил с собой, а менеджер группы The Who Кит Ламберт, купивший палаццо, жаловался друзьям на призраков и позже скончался от несчастного случая. Даже те, кто просто арендовал здание, например, бас-гитарист The Who Джон Энтвисл, умирали вскоре после пребывания в нем.

Венецианцы обожают рассказывать такие истории и часто их преувеличивают. Рассказчики берут несколько реальных фактов и раздувают их до масштабов трагедии, — отмечает венецианский историк Давиде Бузато.

По его словам, город полон исторических зданий с мрачным прошлым, которые сегодня успешно работают как элитные отели, а страхи вокруг Ка'Дарио — лишь часть местного фольклора. Историки и агенты по недвижимости из Christie’s International Real Estate призывают не верить легендам, называя их «венецианскими байками для туристов». Они подчеркивают, что сотни людей жили в палаццо до глубокой старости, включая его первого владельца Джованни Дарио.

Ранее стал известен топ-3 самых дорогих квартиры в России. Первое место заняли пятикомнатные апартаменты площадью 233 кв. м в дворцовом стиле Казани, за них просят 500 млн рублей. Владельцу риелторы обещают отличный вид на Казанский кремль.

Италия
Венеция
недвижимоcть
продажи
дворцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме пообещали жесткий ответ за гибель медиков после атаки ВСУ
Губернатор отреагировал на убийство ВСУ российских медиков
Белый дом предупредил Европу о последствиях «самоубийственной» политики
Лютый мороз и дубак до −30? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Украину и Европу уличили в подмене главных вопросов на переговорах
В Венеции пытаются продать «проклятый» дворец XV ​​века
Женщина перепутала наушник с таблетками и проглотила его
«Когда это кончится»: Лолиту сокрушила смерть Олейникова
Губернатор рассказал о судьбе медиков после атаки ВСУ на машину скорой
Россияне увидели в небе «два солнца»
«Репатриация золота»: Германии дали дельный совет по США
Депутат опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в России «из вредности»
Треш-блогеру вынесли приговор после экстремального секса в пикапе
Стали известны подробности побега слонихи из самарского цирка
Компания Rolex зарегистрировала два товарных знака в России
Появились новые подробности о блэкауте в Заполярье
Источник рассказал о выборе языка на переговорах в Абу-Даби
Бастрыкин поручил проверить судью из-за оправдательного приговора мигрантам
Кардиолог ответил, из-за чего может оторваться тромб
Стало известно, как умер Олейников
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.