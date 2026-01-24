В Венеции пытаются продать «проклятый» дворец XV ​​века

Легендарный палаццо Ка'Дарио, расположенный на берегу Гранд-канала в Венеции, вновь выставлен на продажу за 20 млн евро (1,7 млрд рублей), сообщает The Guardian. Несмотря на недавнюю реставрацию и роскошный вид, здание уже много лет пустует, так как местные жители и потенциальные инвесторы верят, что оно проклято.

Особняк XV века с девятью спальнями и фресками эпохи Ренессанса считается архитектурной жемчужиной города: его писал Клод Моне, а Генри Джеймс воспевал в путевых заметках. Однако из-за череды загадочных и насильственных смертей его владельцев он обрел мрачную славу. С 1970-х годов как минимум семь человек, связанных с Ка'Дарио, погибли или разорились: один владелец был убит в этих стенах, другой покончил с собой, а менеджер группы The Who Кит Ламберт, купивший палаццо, жаловался друзьям на призраков и позже скончался от несчастного случая. Даже те, кто просто арендовал здание, например, бас-гитарист The Who Джон Энтвисл, умирали вскоре после пребывания в нем.

Венецианцы обожают рассказывать такие истории и часто их преувеличивают. Рассказчики берут несколько реальных фактов и раздувают их до масштабов трагедии, — отмечает венецианский историк Давиде Бузато.

По его словам, город полон исторических зданий с мрачным прошлым, которые сегодня успешно работают как элитные отели, а страхи вокруг Ка'Дарио — лишь часть местного фольклора. Историки и агенты по недвижимости из Christie’s International Real Estate призывают не верить легендам, называя их «венецианскими байками для туристов». Они подчеркивают, что сотни людей жили в палаццо до глубокой старости, включая его первого владельца Джованни Дарио.

