«Это подлог»: в ГД осудили указание в магазинах цен за 100 грамм продукта

«Это подлог»: в ГД осудили указание в магазинах цен за 100 грамм продукта Депутат Чернышов: указание цен за 100 грамм продукта вводит людей в заблуждение

Указание в магазинах цен за 100 грамм продукта вводит покупателей в заблуждение, заявил KP.RU вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, продавцы поступают так не только с дорогими товарами, но и с дешевыми, которые особенно популярны среди массовых потребителей.

Цена за 100 грамм — это подлог. Люди не видят итоговую цену, или она написана мелко, — сказал Чернышов.

Ранее руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что цена на курицу в России с 2021 года выросла на 25–30%. Он отметил, что увеличение стоимости является результатом повышенного спроса на фоне слухов об удорожании.

До этого данные Министерства экономического развития показали, что темпы роста цен в России продолжают замедляться. С 22 по 28 июля годовая инфляция составила 9,02%, что ниже показателя, зафиксированного неделей ранее (9,17%).

Ведомство отмечает сохранение дефляционных тенденций на потребительском рынке. За отчетный период общий уровень цен снизился на 0,05%. Наибольшее падение цен зафиксировано в продовольственном сегменте (-0,24%).