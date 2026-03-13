Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Заменила колбасу на такой паштет — вкусно и насыщает витаминами: готовить просто, купите печень и овощи

Фото: D-NEWS.ru
Домашний печеночный паштет получается нежным, ароматным и намного полезнее магазинных намазок. Достаточно кусочка хрустящего батона и ложки этого паштета — и простой перекус превращается в настоящий домашний деликатес.

Главное — не пересушить печень и добавить немного сливочного масла, тогда текстура получится бархатной и мягкой.

Ингредиенты: куриная печень — 500 г, лук — 1 средний, морковь — 1 средняя, сливочное масло — 50 г, лавровый лист — 2 шт., растительное масло — 2 ст. л., соль примерно — 2/3 ч. л., свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как готовить: лук нарежьте полукольцами, морковь — тонкими кружочками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до золотистости. Добавьте морковь и куриную печень, перемешайте и влейте около стакана воды. Положите лавровый лист, посолите, поперчите и тушите под крышкой примерно 20–25 минут, пока печень полностью не приготовится. Затем откройте крышку и дайте лишней жидкости немного выпариться.

Готовую смесь остудите, удалите лавровый лист и добавьте мягкое сливочное масло. Измельчите все блендером до гладкой кремовой консистенции.

Ранее мы делились рецептом новенького слоеного салата, который покорил всех — «Белая ночь». Баночка маринованных грибов в огранке из мяса и картофеля.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
