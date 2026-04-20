Пирог «Трехминутка» — тесто без раскатки и возни: беру консервы и рис — через 30 минут ужин готов

Беру яйца, сметану и муку — и за 3 минуты замешиваю тесто для пирога, который получается нежным, сочным и без мокрого дна. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого обеда или ужина.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, пористое тесто с золотистой корочкой, а внутри — ароматная начинка из рыбы, риса, яиц и зеленого лука, которая не выпадает и не делает пирог сырым благодаря тонкому слою панировочных сухарей.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 4 яйца, 1 чайная ложка соли, 250 г сметаны, 50 мл растительного масла, 1 чайная ложка горчицы, 180 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя; для начинки — 150 г рыбы (или консервов), 3 вареных яйца, 1 пакетик риса, зеленый лук, соль и перец по вкусу.

Рыбу отварите или разомните консервы, рис и яйца отварите, все нарежьте, смешайте с луком. Для теста взбейте яйца с солью, добавьте сметану, масло, горчицу, затем муку с разрыхлителем. В форму вылейте половину теста, посыпьте сухарями (чтобы начинка не опустилась), выложите начинку, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180°С 30 минут. Подавайте теплым — этот пирог исчезает мгновенно.

