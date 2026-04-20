К ужину, шашлыку и на закуску: помидоры с луком — салат с медовым маринадом

Помидоры с луком в медовом маринаде — это универсальная закуска, которая одинаково хороша к ужину, шашлыку и любому застолью.

Сочные кружочки помидоров и хрустящие полукольца лука, пропитанные пикантным маринадом из чеснока, лимонного сока и базилика, приобретают невероятно яркий и насыщенный вкус. Мед придает легкую карамельную нотку и делает вкус более глубоким и интересным.

Для приготовления понадобится: 4-5 крупных помидоров, 2 луковицы (красные или белые), 3-4 зубчика чеснока, 4 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. меда, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. сушеного базилика, соль, черный перец.

Рецепт: помидоры нарежьте кружочками толщиной 0,5–0,7 см. Лук нарежьте тонкими полукольцами. В глубокую миску или банку выкладывайте слоями: слой помидоров, слой лука, повторяйте. Для маринада смешайте выдавленный чеснок, масло, мед, лимонный сок, базилик, соль и перец, тщательно перемешайте до растворения меда.

Залейте маринадом помидоры с луком, аккуратно встряхните. Накройте крышкой и уберите в холодильник на ночь (минимум на 4–6 часов).

Ранее стало известно, как приготовить салат-закуску «Битая редиска» — маринуется всего 30 минут.