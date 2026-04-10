Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 11:27

Афганец сел в тюрьму за звонки джиннам

В Афганистане арестовали мужчину за общение с джиннами по телефону

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана задержали жителя провинции Кабул за использование мобильного телефона для связи с джиннами, сообщает информагентство Pajhwok. Ведомство пояснило, что арестованный ранее в одной из видеопрограмм Pajhwok Afghan News публично похвастался своей способностью вступать в контакт с джиннами своих клиентов.

Он утверждал, что делает это для того, чтобы защитить людей от возможного вреда со стороны сверхъестественных сил. Представители министерства подтвердили факт задержания мужчины. По их данным, он убеждал окружающих, что именно джинны управляют их судьбой, а сам он якобы может связаться с этими небесными покровителями, чтобы обеспечить защиту своим подопечным. За свои услуги мужчина брал с людей плату.

Подчеркивается, что задержанный утверждал, будто джинны понимают его слова. Однако в ведомстве назвали подобные заявления суевериями, которые противоречат исламским принципам. Добавляется, что только за прошлую неделю сотрудники ведомства арестовали 24 «колдуна» в разных провинциях страны.

Ранее компания Platforma выяснила, что среди россиян с каждым годом растет интерес к эзотерическим практикам. Интересующаяся мистикой аудитория выросла на 30%. К эзотерике, астрологии и гаданиям положительно относится 49% россиян.

Мир
Афганистан
джинны
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Старая и плоская»: 44-летнюю Волкову уволили из-за возраста
Стало известно, как проведут «Бессмертный полк» в 2026 году
Сальдо назвал Алешки «пятном на глазу» для Украины
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Брянщину ракетами «Нептун»
Психолог ответила, как преодолеть страх вождения после ДТП
Сбежавшего из СИЗО россиянина задержали спустя 28 лет
«Одноклассники» выяснили, как россияне готовятся к Пасхе
«Будет очень сложно»: Зеленский о ближайшем будущем Украины
В Госдуме рассказали, до какого числа допустима оплата ЖКУ за апрель
Раскрыта роковая тайна гибели туристов на Камчатке
Путин назначил послом России в Непале Алексея Суровцева
Стало известно, когда новый роман Пелевина поступит в продажу
Продажи машин бренда Haima завершились в России
«Еще тысячу тел»: на Западе пришли в ужас от действий Зеленского
Сотрудника мэрии Мариуполя задержали за госизмену
Врач объяснил, от чего зависит степень вреда алкоголя для здоровья
Невеста попала в ДТП накануне свадьбы и узнала о раке четвертой стадии
«Даже запах оттуда могильный»: Куклачев поставил мрачный диагноз Европе
Магнитные бури сегодня, 10 апреля: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Сбежавшие из поезда в Чувашии заключенные пойманы
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.