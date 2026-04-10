Афганец сел в тюрьму за звонки джиннам В Афганистане арестовали мужчину за общение с джиннами по телефону

Сотрудники Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана задержали жителя провинции Кабул за использование мобильного телефона для связи с джиннами, сообщает информагентство Pajhwok. Ведомство пояснило, что арестованный ранее в одной из видеопрограмм Pajhwok Afghan News публично похвастался своей способностью вступать в контакт с джиннами своих клиентов.

Он утверждал, что делает это для того, чтобы защитить людей от возможного вреда со стороны сверхъестественных сил. Представители министерства подтвердили факт задержания мужчины. По их данным, он убеждал окружающих, что именно джинны управляют их судьбой, а сам он якобы может связаться с этими небесными покровителями, чтобы обеспечить защиту своим подопечным. За свои услуги мужчина брал с людей плату.

Подчеркивается, что задержанный утверждал, будто джинны понимают его слова. Однако в ведомстве назвали подобные заявления суевериями, которые противоречат исламским принципам. Добавляется, что только за прошлую неделю сотрудники ведомства арестовали 24 «колдуна» в разных провинциях страны.

Ранее компания Platforma выяснила, что среди россиян с каждым годом растет интерес к эзотерическим практикам. Интересующаяся мистикой аудитория выросла на 30%. К эзотерике, астрологии и гаданиям положительно относится 49% россиян.