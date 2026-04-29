Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 09:28

Просто беру помидоры и разбиваю в них яйца — завтрак из духовки за 12 минут: яичница с томатами в новой интерпретации

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Яичница в помидорах — это новая интерпретация любимого завтрака, которая удивит своей красотой и вкусом. Сочные помидорные чашечки, наполненные ветчиной, яйцом и расплавленным сыром, запекаются до румяной корочки.

Для приготовления понадобится: 4 крупных помидора, 4 яйца, 100 г ветчины, 100 г твердого сыра, соль, перец, зелень для подачи.

Рецепт: у помидоров срежьте верхушку. Аккуратно удалите ложкой сердцевину с семенами, чтобы получились чашечки. Ветчину нарежьте мелкими кубиками. На дно каждого помидора выложите немного ветчины. Аккуратно вбейте по одному яйцу в каждый помидор. Посолите, поперчите. Сверху посыпьте тертым сыром.

Выложите помидоры в форму для запекания или на противень. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут до готовности яиц и румяной сырной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить на завтрак сладкие запеченные бутерброды с бананом.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
Финансист рассказал, куда лучше вложить средства на долгий срок
Общество
Две картошки и горсть сыра — через 20 минут подаю пиццу, хрустящую, нежую, без дрожжей
Общество
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество
Беру яйца и немного сыра — через 15 минут творожный омлет-рулет готов, нежнее и ароматнее сырников
Общество
Общество
рецепты
завтраки
яйца
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Уфе появится улица Жириновского
Украинский беспилотник рухнул в Казахстане
Трамп нашел менее рискованный способ насолить Ирану, чем бомбежка
В Курской области рассказали о полчищах сбитых БПЛА
Россиянин выиграл 56 млн рублей после встречи с пауком в ванной
Финансист рассказал, куда лучше вложить средства на долгий срок
Пленный боец ВСУ рассказал, как украинцы наказывают сотрудников ТЦК
Появились новые подробности о задержании агента спецслужб Украины
В Подмосковье шестилетний ребенок утонул в реке из-за недосмотра брата
Захарова указала властям Германии, что им следует объяснить своим гражданам
Мать эксплуатировала пятилетнюю дочь для создания контента для взрослых
ФСБ предотвратила теракт и покушение на силовика в Крыму
Россиянам раскрыли лайфхак по увеличению пенсии в два раза
Появились новые детали ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе
Жуткая авария с маршруткой в Астрахани покалечила восемь человек
ПВО и Черноморский флот уничтожили 23 дрона и три катера ВСУ
Швыдкой рассказал о подготовке «Интервидения» на фоне конфликта в Иране
«В Гренландии выдохнули»: Захарова высказалась о новом желании Трампа
Стали известны потери ВСУ после месяца боев за село в Сумской области
Т-72 возглавил рейтинг лучших танков мира
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.