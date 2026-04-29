Просто беру помидоры и разбиваю в них яйца — завтрак из духовки за 12 минут: яичница с томатами в новой интерпретации

Яичница в помидорах — это новая интерпретация любимого завтрака, которая удивит своей красотой и вкусом. Сочные помидорные чашечки, наполненные ветчиной, яйцом и расплавленным сыром, запекаются до румяной корочки.

Для приготовления понадобится: 4 крупных помидора, 4 яйца, 100 г ветчины, 100 г твердого сыра, соль, перец, зелень для подачи.

Рецепт: у помидоров срежьте верхушку. Аккуратно удалите ложкой сердцевину с семенами, чтобы получились чашечки. Ветчину нарежьте мелкими кубиками. На дно каждого помидора выложите немного ветчины. Аккуратно вбейте по одному яйцу в каждый помидор. Посолите, поперчите. Сверху посыпьте тертым сыром.

Выложите помидоры в форму для запекания или на противень. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут до готовности яиц и румяной сырной корочки.

