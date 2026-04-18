Вместо гренок на завтрак готовлю сладкие запеченные бутерброды: все просто — батон, йогурт и банан

Вместо гренок на завтрак готовлю сладкие запеченные бутерброды: все просто — батон, йогурт и банан

Сладкие запеченные бутерброды с бананом и йогуртом — это идеальный завтрак. Нежный батон, пропитанный йогуртовой смесью, и сочные кусочки банана с хрустящей сахарной корочкой создают десерт, от которого не оторваться.

Для приготовления понадобится: 6 ломтиков батона, 100 г натурального йогурта, 1 яйцо, 1 ст. л. сахара, 1 банан.

Рецепт: в миске смешайте йогурт, яйцо и сахар до однородности. У каждого ломтика батона слегка придавите середину пальцами, формируя углубление. Наполните лодочки йогуртовой смесью. Банан нарежьте кружочками, выложите сверху. Выложите бутерброды на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 10–12 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой или корицей.

