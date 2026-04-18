18 апреля 2026 в 23:10

Вместо гренок на завтрак готовлю сладкие запеченные бутерброды: все просто — батон, йогурт и банан

Сладкие запеченные бутерброды с бананом и йогуртом — это идеальный завтрак. Нежный батон, пропитанный йогуртовой смесью, и сочные кусочки банана с хрустящей сахарной корочкой создают десерт, от которого не оторваться.

Для приготовления понадобится: 6 ломтиков батона, 100 г натурального йогурта, 1 яйцо, 1 ст. л. сахара, 1 банан.

Рецепт: в миске смешайте йогурт, яйцо и сахар до однородности. У каждого ломтика батона слегка придавите середину пальцами, формируя углубление. Наполните лодочки йогуртовой смесью. Банан нарежьте кружочками, выложите сверху. Выложите бутерброды на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 10–12 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой или корицей.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные гнезда с яйцом.

Читайте также
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
Общество
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
Общество
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Общество
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Прохожу по фаршу скалкой — и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Общество
Прохожу по фаршу скалкой — и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Сосиски в тесте, как из маминой тетрадки: тесто мягкое, начинка сочная — и никакой возни
Общество
Сосиски в тесте, как из маминой тетрадки: тесто мягкое, начинка сочная — и никакой возни
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

