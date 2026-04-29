Если это яичница, готов есть ее хоть каждый день — готовлю к завтраку яркие «гнезда» за 10 минут

Если это яичница, готов есть ее хоть каждый день — готовлю к завтраку яркие «гнезда» за 10 минут

Устали от однообразных завтраков? Это блюдо решает сразу две задачи: оно невероятно быстрое в приготовлении и визуально эффектное. Минимум усилий — и на столе появляется блюдо, которое пробуждает аппетит одним только видом.

Что понадобится

Сладкий перец (желательно мясистый) — 2 шт., яйца — 6 шт., масло растительное — 2 ст. л., соль, молотый черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Перцы тщательно моем, обсушиваем и срезаем верхушки с плодоножками и нижние части. Очищаем от семян и внутренних перегородок, нарезаем каждый стручок на 3 широких кольца.

На сковороде разогреваем растительное масло на среднем огне. Выкладываем кольца перца и обжариваем с одной стороны около 2 минут. Аккуратно переворачиваем. В центр каждого кольца разбиваем по одному яйцу, стараясь не повредить желток.

Солим, перчим по вкусу. Уменьшаем огонь до слабого и готовим примерно 5 минут, пока белок полностью не схватится и побелеет, а желток останется жидким. Подаем немедленно, пока перцы сохраняют хрусткость.