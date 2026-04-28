28 апреля 2026 в 15:53

3 рецепта с творожным сыром: готовится просто, а получается как в ресторане

3 лучших рецепта с творожным сыром Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Творожный сыр — настоящее чудо от мира кулинарии. Это не только вкуснейшая намазка для бутербродов, но и база для десятка простых в приготовлении, но крайне эффектных блюд. Мы собрали 3 рецепта с творожным сыром на любой вкус: от фаршированных овощей до нарядных рулетов с тарталетками.

Огурцы с творожным сыром: низкокалорийная закуска за 3 минуты

Пропорции (на 4 порции):

  • свежие огурцы (3 шт., около 300 г);

  • творожный сыр (150 г);

  • чеснок (1 зубчик);

  • укроп свежий (10 г);

  • соль и черный перец по вкусу.

Калорийность на 100 г: примерно 85 ккал. Белки — 5 г, жиры — 6 г, углеводы — 3 г.

Полезные свойства: огурцы богаты калием (около 140 мг на 100 г) и выводят лишнюю жидкость; творожный сыр дает кальций (до 80 мг на 100 г).

Как приготовить:

  • Огурцы вымойте, обсушите. Нарежьте вдоль на пластины толщиной 3–4 мм — удобно использовать овощечистку для ровных лент.

  • Смешайте творожный сыр с мелко рубленным укропом и чесноком через пресс. Посолите, поперчите.

  • На каждую ленту огурца нанесите тонкий слой сырной массы (примерно 10–12 г). Скрутите в неплотный рулетик, зафиксируйте зубочисткой.

Рулетики из огурца с творожным сыром Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Тарталетки с творожным сыром: ресторанная подача за 5 минут

Пропорции (на 6 штук):

  • готовые тарталетки из песочного теста (6 шт., около 80 г);

  • творожный сыр (180 г);

  • семга слабосоленая (70 г);

  • огурец свежий (50 г);

  • каперсы (15 г, опционально);

  • укроп для украшения.

Калорийность на 100 г: примерно 210 ккал. Белки — 9 г, жиры — 14 г, углеводы — 12 г.

Полезные свойства: семга — источник омеги-3 (около 1,5 г на 100 г), снижает воспаления; творожный сыр без термической обработки сохраняет пробиотические культуры (если на упаковке написано «живые культуры»).

Как приготовить:

  • Тарталетки достаньте из упаковки, если они хрупкие — прогрейте в сухой сковороде 1 минуту для укрепления бортиков.

  • На дно каждой положите кружок огурца (отрежьте от целого, толщиной 5 мм) — это защитит тесто от размягчения.

  • Выложите 25–30 г творожного сыра, разровняйте ложкой.

  • Сверху — два тонких кусочка семги и 2–3 каперса. Украсьте веточкой укропа.

Рецепт тарталеток с творожным сыром Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рулет с творожным сыром из лаваша: 280 ккал на порцию

Пропорции (на 1 большой рулет, 4 порции):

  • лаваш тонкий армянский (1 лист, около 120 г);

  • творожный сыр (200 г);

  • листья салата айсберг (40 г);

  • огурец свежий (100 г);

  • перец болгарский красный (80 г);

  • ветчина из индейки (100 г);

  • горькая зелень (рукола или шпинат — 20 г).

Калорийность на 100 г: примерно 185 ккал. Белки — 9 г, жиры — 10 г, углеводы — 15 г.

Полезные свойства: лаваш не вызывает вздутия благодаря малому количеству дрожжей; болгарский перец содержит суточную норму витамина С (200 мг на 100 г), которая помогает усваивать железо из творожного сыра.

Как приготовить:

  • Лаваш расстелите на сухом полотенце, чтобы он не скользил. Равномерно распределите творожный сыр тонким слоем (примерно 3–4 мм), отступая 2 см от дальнего края.

  • На сыр выложите листья салата, затем полоски огурца и перца. Сверху — полоски ветчины из индейки и руколу.

  • Плотно сверните рулет, помогая полотенцем (как для роллов). Заверните в пленку и уберите в холодильник на 20 минут — это обязательный шаг для нарезки.

  • Острым ножом нарежьте на куски толщиной 2–3 см.

Напоследок напомним, что творожный сыр — нежный продукт, который хранится исключительно в холодильнике в закрытой таре. Держать его в таком виде можно не более 5 дней.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
