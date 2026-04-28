3 рецепта с творожным сыром: готовится просто, а получается как в ресторане

Творожный сыр — настоящее чудо от мира кулинарии. Это не только вкуснейшая намазка для бутербродов, но и база для десятка простых в приготовлении, но крайне эффектных блюд. Мы собрали 3 рецепта с творожным сыром на любой вкус: от фаршированных овощей до нарядных рулетов с тарталетками.

Огурцы с творожным сыром: низкокалорийная закуска за 3 минуты

Пропорции (на 4 порции):

свежие огурцы (3 шт., около 300 г);

творожный сыр (150 г);

чеснок (1 зубчик);

укроп свежий (10 г);

соль и черный перец по вкусу.

Калорийность на 100 г: примерно 85 ккал. Белки — 5 г, жиры — 6 г, углеводы — 3 г.

Полезные свойства: огурцы богаты калием (около 140 мг на 100 г) и выводят лишнюю жидкость; творожный сыр дает кальций (до 80 мг на 100 г).

Как приготовить:

Огурцы вымойте, обсушите. Нарежьте вдоль на пластины толщиной 3–4 мм — удобно использовать овощечистку для ровных лент.

Смешайте творожный сыр с мелко рубленным укропом и чесноком через пресс. Посолите, поперчите.

На каждую ленту огурца нанесите тонкий слой сырной массы (примерно 10–12 г). Скрутите в неплотный рулетик, зафиксируйте зубочисткой.

Рулетики из огурца с творожным сыром Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Тарталетки с творожным сыром: ресторанная подача за 5 минут

Пропорции (на 6 штук):

готовые тарталетки из песочного теста (6 шт., около 80 г);

творожный сыр (180 г);

семга слабосоленая (70 г);

огурец свежий (50 г);

каперсы (15 г, опционально);

укроп для украшения.

Калорийность на 100 г: примерно 210 ккал. Белки — 9 г, жиры — 14 г, углеводы — 12 г.

Полезные свойства: семга — источник омеги-3 (около 1,5 г на 100 г), снижает воспаления; творожный сыр без термической обработки сохраняет пробиотические культуры (если на упаковке написано «живые культуры»).

Как приготовить:

Тарталетки достаньте из упаковки, если они хрупкие — прогрейте в сухой сковороде 1 минуту для укрепления бортиков.

На дно каждой положите кружок огурца (отрежьте от целого, толщиной 5 мм) — это защитит тесто от размягчения.

Выложите 25–30 г творожного сыра, разровняйте ложкой.

Сверху — два тонких кусочка семги и 2–3 каперса. Украсьте веточкой укропа.

Рецепт тарталеток с творожным сыром Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рулет с творожным сыром из лаваша: 280 ккал на порцию

Пропорции (на 1 большой рулет, 4 порции):

лаваш тонкий армянский (1 лист, около 120 г);

творожный сыр (200 г);

листья салата айсберг (40 г);

огурец свежий (100 г);

перец болгарский красный (80 г);

ветчина из индейки (100 г);

горькая зелень (рукола или шпинат — 20 г).

Калорийность на 100 г: примерно 185 ккал. Белки — 9 г, жиры — 10 г, углеводы — 15 г.

Полезные свойства: лаваш не вызывает вздутия благодаря малому количеству дрожжей; болгарский перец содержит суточную норму витамина С (200 мг на 100 г), которая помогает усваивать железо из творожного сыра.

Как приготовить:

Лаваш расстелите на сухом полотенце, чтобы он не скользил. Равномерно распределите творожный сыр тонким слоем (примерно 3–4 мм), отступая 2 см от дальнего края.

На сыр выложите листья салата, затем полоски огурца и перца. Сверху — полоски ветчины из индейки и руколу.

Плотно сверните рулет, помогая полотенцем (как для роллов). Заверните в пленку и уберите в холодильник на 20 минут — это обязательный шаг для нарезки.

Острым ножом нарежьте на куски толщиной 2–3 см.

Напоследок напомним, что творожный сыр — нежный продукт, который хранится исключительно в холодильнике в закрытой таре. Держать его в таком виде можно не более 5 дней.

Ранее мы поделились подборкой 3 рецептов сытных салатов с пекинской капустой.