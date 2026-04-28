3 рецепта с творожным сыром: готовится просто, а получается как в ресторане

Творожный сыр — настоящее чудо от мира кулинарии. Это не только вкуснейшая намазка для бутербродов, но и база для десятка простых в приготовлении, но крайне эффектных блюд. Мы собрали 3 рецепта с творожным сыром на любой вкус: от фаршированных овощей до нарядных рулетов с тарталетками.
Огурцы с творожным сыром: низкокалорийная закуска за 3 минуты
Пропорции (на 4 порции):
свежие огурцы (3 шт., около 300 г);
творожный сыр (150 г);
чеснок (1 зубчик);
укроп свежий (10 г);
соль и черный перец по вкусу.
Калорийность на 100 г: примерно 85 ккал. Белки — 5 г, жиры — 6 г, углеводы — 3 г.
Полезные свойства: огурцы богаты калием (около 140 мг на 100 г) и выводят лишнюю жидкость; творожный сыр дает кальций (до 80 мг на 100 г).
Как приготовить:
Огурцы вымойте, обсушите. Нарежьте вдоль на пластины толщиной 3–4 мм — удобно использовать овощечистку для ровных лент.
Смешайте творожный сыр с мелко рубленным укропом и чесноком через пресс. Посолите, поперчите.
На каждую ленту огурца нанесите тонкий слой сырной массы (примерно 10–12 г). Скрутите в неплотный рулетик, зафиксируйте зубочисткой.
Тарталетки с творожным сыром: ресторанная подача за 5 минут
Пропорции (на 6 штук):
готовые тарталетки из песочного теста (6 шт., около 80 г);
творожный сыр (180 г);
семга слабосоленая (70 г);
огурец свежий (50 г);
каперсы (15 г, опционально);
укроп для украшения.
Калорийность на 100 г: примерно 210 ккал. Белки — 9 г, жиры — 14 г, углеводы — 12 г.
Полезные свойства: семга — источник омеги-3 (около 1,5 г на 100 г), снижает воспаления; творожный сыр без термической обработки сохраняет пробиотические культуры (если на упаковке написано «живые культуры»).
Как приготовить:
Тарталетки достаньте из упаковки, если они хрупкие — прогрейте в сухой сковороде 1 минуту для укрепления бортиков.
На дно каждой положите кружок огурца (отрежьте от целого, толщиной 5 мм) — это защитит тесто от размягчения.
Выложите 25–30 г творожного сыра, разровняйте ложкой.
Сверху — два тонких кусочка семги и 2–3 каперса. Украсьте веточкой укропа.
Рулет с творожным сыром из лаваша: 280 ккал на порцию
Пропорции (на 1 большой рулет, 4 порции):
лаваш тонкий армянский (1 лист, около 120 г);
творожный сыр (200 г);
листья салата айсберг (40 г);
огурец свежий (100 г);
перец болгарский красный (80 г);
ветчина из индейки (100 г);
горькая зелень (рукола или шпинат — 20 г).
Калорийность на 100 г: примерно 185 ккал. Белки — 9 г, жиры — 10 г, углеводы — 15 г.
Полезные свойства: лаваш не вызывает вздутия благодаря малому количеству дрожжей; болгарский перец содержит суточную норму витамина С (200 мг на 100 г), которая помогает усваивать железо из творожного сыра.
Как приготовить:
Лаваш расстелите на сухом полотенце, чтобы он не скользил. Равномерно распределите творожный сыр тонким слоем (примерно 3–4 мм), отступая 2 см от дальнего края.
На сыр выложите листья салата, затем полоски огурца и перца. Сверху — полоски ветчины из индейки и руколу.
Плотно сверните рулет, помогая полотенцем (как для роллов). Заверните в пленку и уберите в холодильник на 20 минут — это обязательный шаг для нарезки.
Острым ножом нарежьте на куски толщиной 2–3 см.
Напоследок напомним, что творожный сыр — нежный продукт, который хранится исключительно в холодильнике в закрытой таре. Держать его в таком виде можно не более 5 дней.
