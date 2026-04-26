26 апреля 2026 в 07:52

Семгу готовлю под сырным топингом — элегантное блюдо за полчаса: вот мой рецепт

Кажется, что для кулинарного триумфа нужны редкие ингредиенты и часы у плиты. Этот рецепт доказывает обратное: простая семга, щепотка специй и сыр превращаются в невероятно сочное и ароматное блюдо, достойное званого ужина.

Что понадобится

Стейки семги (охлажденные или размороженные) — 2 шт. (около 300–400 г), сыр полутвердый (типа гауда, эдам) — 70–80 г, лимон — 0,5 шт., масло оливковое — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, паприка молотая — 0,5 ч. л., сушеные итальянские травы (прованские травы) — 1 ч. л., фольга для запекания.

Как готовлю

Рыбные стейки проверяю на наличие костей, при необходимости удаляю их пинцетом. Сбрызгиваю соком половины лимона со всех сторон.

Натираю смесью соли, перца, паприки и сушеных трав, слегка втирая приправы в мякоть. Поливаю оливковым маслом и оставляю мариноваться на 15–20 минут под пищевой пленкой.

Разогреваю духовку до 180 °C и натираю сыр на крупной терке. Для каждого стейка отрезаю прямоугольный лист фольги, выкладываю в центр рыбу и плотно сворачиваю края конвертиком, оставляя сверху небольшое отверстие для выхода пара.

Запекаю на среднем уровне духовки 10 минут. Затем аккуратно раскрываю фольгу, посыпаю каждый стейк щедрым слоем тертого сыра и возвращаю в духовку еще на 7–10 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Выключаю огонь, даю рыбе настояться в приоткрытой духовке 5 минут. Подаю прямо в фольге или аккуратно перекладываю на тарелку, дополнив долькой лимона и легким гарниром.

