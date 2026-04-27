Пеку 4 перца и мариную с сыром — закуска на поджаристый хлеб, попробуете один раз и всё, считай пропали

Запечённый перец становится сладким и мягким, а сливочная начинка с чесноком и зеленью делает вкус насыщенным и ярким. Маринад добавляет лёгкую кислинку и аромат трав, и в итоге получается идеальная намазка на тёплый хрустящий хлеб.

Простые продукты, а результат — как в хорошем кафе.

Ингредиенты: сладкий перец — 4 шт., творожный сыр — 150 г, творог — 100 г, сметана — 2 ст. л., чеснок — 1–2 зубчика, укроп — небольшой пучок, оливковое масло — 3 ст. л., яблочный уксус — 1 ст. л., соль и перец — по вкусу, прованские травы — 1 ч. л., хлеб — для подачи.

Перцы разрезают, удаляют семена и перегородки, выкладывают на противень, чуть солят и запекают до мягкости и лёгкой румяности. Готовые перцы немного остужают. В это время готовят начинку: творожный сыр смешивают с творогом, сметаной, добавляют измельчённый чеснок и укроп, солят и перчат по вкусу, доводят до кремовой консистенции.

Остывшие перцы заполняют сырной массой, складывают в форму или контейнер. Для маринада смешивают оливковое масло, яблочный уксус, соль, перец и прованские травы, заливают перцы и оставляют пропитаться хотя бы на 30–60 минут.

Перед подачей перцы нарезают удобными кусочками и выкладывают на поджаренный хлеб.

Ольга Шмырева
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
