27 апреля 2026 в 07:33

Если нет духовки или вы не дружите с тестом — обязательно готовьте этот пирог: многослойный, на сковороде

Фото: D-NEWS.ru
Многослойный сытный пирог на сковороде — это идеальное блюдо для тех, у кого нет духовки и кто не дружит с тестом. Хрустящий лаваш и сочная начинка, скрепленная яйцом, — это безумно вкусно.

Для приготовления понадобится: 3 листа тонкого лаваша, 2 яйца, 150 г вареной колбасы и/или 150 г куриного филе (вареного), 2 помидора, 200 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: лаваш нарежьте кругами по размеру сковороды. Колбасу, курицу и помидоры нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке. В миске взбейте 1 яйцо. На разогретую с маслом сковороду вылейте яйцо. Сверху выложите лаваш, посыпьте его сыром, выложите курицу, колбасу, помидоры.

Накройте вторым лавашом, повторите слои. Накройте третьим лавашом. Закройте крышкой и жарьте на среднем огне 5–7 минут. С помощью тарелки переверните пирог. Влейте под него второе взбитое яйцо, приподнимая край. Жарьте еще 5–7 минут до румяной корочки.

Дарья Иванова
