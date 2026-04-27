Абрикосовый сезон на носу — семья заказывает пирог с франжипаном: вот секрет его невероятного вкуса

Франжипан — этот загадочный миндальный крем — превращает простой фруктовый пирог в изысканный десерт. В тандеме с карамелизированными абрикосами и хрустящим слоеным тестом он создает настоящую симфонию вкусов.

Что понадобится

Слоеное тесто (бездрожжевое) — 500 г, абрикосы — 600–700 г (около 20 шт.), миндальная мука — 120 г, сливочное масло — 130 г, сахарный песок — 100 г, пшеничная мука — 2 ст. л., яйца — 2 шт., жидкий мед — 5 ст. л., миндальные орехи (очищенные) — 20 шт., сахарная пудра — для подачи.

Как готовлю

Духовку разогреваю до 200 °C. Абрикосы режу пополам, удаляю косточки. Масло (120 г) взбиваю с сахаром, добавляю миндальную муку, пшеничную муку, яйца по одному, 3 ст. л. меда. Крем охлаждаю 10–15 минут.

Тесто раскатываю в пласт 5 мм, режу на два прямоугольника. Выкладываю крем, отступая от краев. Сверху — абрикосы срезом вверх, в каждую половинку — миндаль. Крошу оставшееся масло.

Выпекаю 30 минут. Подогреваю мед, смазываю абрикосы. Посыпаю пудрой.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Подсчитано число рабочих и выходных дней у россиян в мае
Жителя Камчатки признали виновным в государственной измене
Пирог со вкусом самсы из ленивого слоеного теста за 10 минут — сочный, слоистый, хрустящий
Пирог «Брусничный рассвет» — творожный чизкейк без выпечки с ягодной глазурью за 20 минут
Смешиваю майонез с мукой, и тесто готово — всего 2 ингредиента: сытный мясной пирог из пачки фарша
рецепты
пироги
абрикосы
Дмитрий Демичев
В Иране выдвинули новое предложение по ядерной программе и Ормузу
Россиянам ответили, нужно ли маркировать окна для защиты от попадания птиц
Подсчитано число рабочих и выходных дней у россиян в мае
Запад решил «задушить» работающие с Россией турецкие банки
До жары как до Луны: +1, снегопады, заморозки, дожди — прогноз погоды на май
Жителя Камчатки признали виновным в государственной измене
Названы три страны с наибольшими военными расходами в 2025 году
ВСУ понесли колоссальные потери при попытке удержать Воздвижевку
Стерли позиции ВСУ вместе с резервами: успехи ВС РФ к утру 27 апреля
«Меня там обнулят»: пленный контрразведчик ВСУ захотел остаться в России
Тренер раскрыл, помогает ли спорт бороться с депрессией
Онколог дала советы людям, чьи родственники болели раком
Массовая авария с участием почти 30 машин произошла на гонке в США
Здание с военными ВСУ превратилось в груду камней
Отказ от России, слухи о болезни, слова об СВО: как сейчас живет Ротару
Жена Трампа решила разводить пчел на территории Белого дома
Россиянам рассказали, к каким инвестициям стоит присмотреться
«Я не насильник»: Трамп отверг утверждения в свой адрес со стороны стрелка
Борьба с алкоголизмом, романы, ссоры с Полищук: где сейчас Алексей Макаров
Юрист раскрыл, как будет оплачиваться работа в майские праздники
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
