Абрикосовый сезон на носу — семья заказывает пирог с франжипаном: вот секрет его невероятного вкуса

Франжипан — этот загадочный миндальный крем — превращает простой фруктовый пирог в изысканный десерт. В тандеме с карамелизированными абрикосами и хрустящим слоеным тестом он создает настоящую симфонию вкусов.

Что понадобится

Слоеное тесто (бездрожжевое) — 500 г, абрикосы — 600–700 г (около 20 шт.), миндальная мука — 120 г, сливочное масло — 130 г, сахарный песок — 100 г, пшеничная мука — 2 ст. л., яйца — 2 шт., жидкий мед — 5 ст. л., миндальные орехи (очищенные) — 20 шт., сахарная пудра — для подачи.

Как готовлю

Духовку разогреваю до 200 °C. Абрикосы режу пополам, удаляю косточки. Масло (120 г) взбиваю с сахаром, добавляю миндальную муку, пшеничную муку, яйца по одному, 3 ст. л. меда. Крем охлаждаю 10–15 минут.

Тесто раскатываю в пласт 5 мм, режу на два прямоугольника. Выкладываю крем, отступая от краев. Сверху — абрикосы срезом вверх, в каждую половинку — миндаль. Крошу оставшееся масло.

Выпекаю 30 минут. Подогреваю мед, смазываю абрикосы. Посыпаю пудрой.

